川普敗選後「推特特權」將消失　帳號多次違規恐被凍結

實習記者湯子暘／綜合報導

川普作為美國歷任領導人以來，最愛用推特與選民互動的總統。但現在他在推特上的「特權」卻迎來危機，可能將隨著總統大位一同消失。根據《彭博社》報導，川普在推特上的一些違規行為，例如煽動暴力或散布假消息等，以往不會被官方直接刪除，而是針對推文加上警告標籤而已，但是川普一旦重歸平民身分，他的特權也將被解除。

▲川普過去幾則推文都被推特官方列為違規內容，隱藏在警告標籤之下，但用戶仍可在同意後看到相關內容。（圖／路透）

根據推特平台的網路政策，儘管世界領導人可能發布爭議性的推文，但來自他們本身的消息具有新聞價值，人們應該要能夠聽到領導人的聲音，但「前」領導人即不在這項政策的範圍內。

▲美國總統川普4日在白宮發表演說，對自己前期的選情樂觀。（圖／路透）



推特官方證實，如果川普在一月卸任，身分將歸屬於「前領導人」，過去在推特上的一些爭議性推文可能會被完全刪除，而非繼續隱藏在警告標籤之下，倘若之後仍繼續多次違規，會考慮加重處罰的力度，包括凍結帳號或暫停推文功能，最重可能直接封禁帳號。

對手拜登截至目前為止，已獲取264張選票，距離270張當選門檻僅距一步之遙。川普在幾天內連續貼出至少8則違規內容，但受益於領導人特權原則，這些內容僅被隱藏在警告標籤之下，所有用戶只要點擊標籤仍能看到所有內容。

▲對手民主黨的拜登有望奪下2020美國總統大選。（圖／路透）



推特發言人在聲明中提到，「我們服務的一項關鍵功能，就是提供一個平台，讓民眾能夠公開地回應領導人，並讓他們承擔起責任。考慮到這一點，在某些情況下，即使某些推文違反我們的規定，但開放這些貼文符合公共利益。」

川普的推文每分鐘就會收到數百條轉發與回覆，具有相當的影響力。但受制於警告標籤的作用，推文的傳播速度能夠有效地被制約，這是為領導人專門制定的政策。推特首席律師加德（Vijaya Gadde）表示，這是不得以而為之，「這是為了公眾利益而保留的言論紀錄。」