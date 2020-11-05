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南華女大生遭偷拍！男大生被認出…道歉：我差不多社會性死亡了

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一名女大生在網路上爆料，南華大學有偷拍狼現蹤，提醒其他女性應注意安全。（翻攝自Dcard）

圖文／鏡週刊

一名女大生在IG發文指出，在嘉義南華大學的圖書館遭人偷拍騷擾，她鼓起勇氣檢查偷拍狼的手機，發現受害人不只她一人。此事在Dcard上曝光後引來偷拍狼本人留言回應，他自認是偷拍垃圾，更稱被認出之後「差不多是社會性死亡了，我確實收到應有的懲罰」。

女大生A女日前先是在Instagram限時動態曝光遭到騷擾的經歷，提醒其他女性要注意這號人物。A女指出，在南華大學圖書館二樓遇到一名男子，他劈頭就問她：「可以拍你的腿嗎？」遭拒後又問：「希望你不要介意我一直看你的腿，我可以拍嗎？可以追你IG嗎？」她再度婉拒，孰料，他仍不死心追問：「是不是擔心我散佈到網路，我保證只會自己留下來觀賞，你的腿很好看，我很想拍你的腿。」

受害女大生在自己的Instagram詳述，自己在圖書館遭人偷拍騷擾的經過。（翻攝自Dcard）

「過程中他被我拒絕後坐了回去，手還一直在胯下摩擦。」A女指出，讓她更傻眼的是，該男子還是繼續拍，她馬上假裝咳嗽，直至朋友到場，對方不到3秒就跳起來往檯燈區走去，她和朋友追上去詢問可否看手機裡的相簿，結果意外發現還有其他女生在火車上遭偷拍，而她的照片則被刪除。

A女靈機一動，想到可以從最近刪除去查看，果然發現該男性悄悄刪除偷拍照，她果斷直接按下永久刪除，「被我發現的過程中，他不斷喘氣而且越喘越大，然後一直說抱歉」。A女呼籲女性同學要好好注意一下，想起整件事情的經過，讓她直呼「各位女孩真的要小心這種人，真的太恐怖了」。

受害女大生出面回應，指和該名偷拍狼僵持許久不下。（翻攝自Dcard）

B女見到A女的限時動態後，截圖轉發至Dcard直言「驚！南華出現偷拍狂」，並提醒若遇到這樣的情況，應直接與之當面對質且報警，同時也可錄音錄影，避免嫌疑人賴帳。A女到該文留言表示，和偷拍狼僵持3小時，直至6點多旁邊都沒人更不敢走，因此感謝前來救她及安撫她的朋友們。

涉嫌偷拍的男大生回應，並自稱是「偷拍垃圾」。（翻攝自Dcard）

Dcard文亦釣出涉嫌偷拍的男大生，他向A女道歉並直言「我就是偷拍的垃圾」，還稱因被不少人認出是偷拍垃圾，「在南華差不多是社會性死亡了，我確實收到應有的懲罰」，至於A女提火車上的偷拍照，他聲稱「火車的照片上是有僥倖同意的，畢竟噁男常問總會有幾個同意，不相信也是合理」。

女大生看見偷拍狼的回應後，爆氣回擊。（翻攝自Dcard）

該男還反問A女「您可以描述一下我在Google相簿垃圾桶的照片嗎？」，這讓A女瞬間爆氣，直嗆「在你的最近刪除看到我的照片，是『我』按永久刪除」，且稱當時該男子還頻頻鞠躬，質疑若沒有偷拍何必向她道歉，且身邊有2名證人，「都被直接抓到了還不認錯？」

男大生事後回應，「我就是偷拍垃圾我沒有不承認，上面道歉的很明確了，我不可能賴的掉」。（翻攝自Dcard）

男大生事後回應，「我就是偷拍垃圾我沒有不承認，上面道歉的很明確了，我不可能賴的掉」，他聲稱垃圾桶裡的內容純粹是「座位前面的影像」，其中一張確實有拍到腿，「希望妳可以記得這噁男拍到什麼，所以我才問描述我拍到什麼這問題，我是垃圾控制不住自己，我當時覺得又罪惡感把他刪掉了」。

男大生疑似不滿其他人對他的譴責，竟理直氣壯說「有拍到就是有做了這件事，所以我就一直道歉這樣」。（翻攝自Dcard）

男大生指出當A女提出看手機的要求時，「我知道妳一定想說三小Ｘ話，有拍就是有拍，所以我承擔了現在的後果」，至於針對A女指出道歉一事，他還理直氣壯說：「有拍到就是有做了這件事，所以我就一直道歉這樣」。B女見狀忍不住痛譙「道歉就要原諒喔？以為嚐到甜頭就不會踢到鐵板？」。

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