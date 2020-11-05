20歲嫩妹被性侵「離奇敗訴」　恐龍法官：妳穿紅內褲就是想上床

▲20歲妹子提告撿屍性侵敗訴，法官原因超瞎。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

秘魯發生一起讓當地人幾乎無法接受的判決，一名居住在伊卡省的20歲女子日前參加派對，狂歡後疑似喝醉失去意識，清醒後發現自己遭陌生男子性侵，氣得到法院提告，不料法官竟然宣判男子無罪，理由還是「妳穿紅內褲，就是妳願意發生性行為」，判決曝光後引發當地社會譁然，甚至有人權團體上街抗議。

根據《每日郵報》報導，20歲女子日前參加一場派對狂歡後失去意識，等她清醒後就發現自己躺在床上，不但衣服連同內衣都被人脫光，旁邊還躺著一名22歲陌生男子，氣得她立刻上法院向男子提告性侵。男子出庭時否認性侵，更反擊女子是為了報復他，才故意提告、汙衊他的人格。

▲法官認為，女子只穿著紅內褲，就代表她想要上床，願意發生性關係。（圖／達志影像）

秘魯法院今年10月29日宣布判決，法官最後判處男子無罪釋放，原因是女子在參加派對時，身穿紅色蕾絲內褲，他認為這種內褲通常只會在親密場合穿著，「女子只穿著紅內褲，就代表她想要上床，願意發生性關係」，

判決除了讓受害女子不能接受，也引起秘魯社會撻伐聲浪，民眾紛紛痛斥法官判決不公，不僅沒有保護受害人，還進一步傷害受害人，當地人權團體也聚集到法院抗議。

針對判決引發的抗爭，秘魯司法部門承諾，他們會對引發爭議的法官進行調查，也重新檢視本案件的審判過程是否有瑕疵。