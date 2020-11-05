再生不良性貧血有「3徵兆」　有人易疲倦、有人輕挖鼻孔就流血

▲台北榮總兒童血液腫瘤科顏秀如醫師與莉娜（右）和捐贈骨髓的莉娜妹妹合影。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

23歲印尼移工莉娜，因月經長達20多天，加上暈眩貧血，經診斷為再生不良性貧血，後經5歲妹妹跨海捐骨髓撿回一命。醫師表示，再生不良性貧血為罕見後天疾病，因為骨髓裡造血細胞不正常死亡，導致紅血球、白血球與血小板不足，出現感染、貧血、出血等徵兆，若持續一段時間未改善，就要特別留意。

收治患者的台北榮總兒童血液腫瘤科顏秀如醫師表示，誘發再生不良性貧血（Aplastic anemia）的原因眾多，藥物、毒物、感染、基因遺傳等都是可能致病原因，但多數病人的疾病仍就原因不明，台灣發生率約十萬分之一。

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顏秀如提到，再生不良性貧血患者因為血液中白血球、紅血球與血小板低下，容易出現一些特定症狀。依據臨床觀察，白血球缺乏者容易發燒、感染，嚴重恐引發敗血症喪命；紅血球缺乏者則容易出現貧血造成的倦怠、臉色蒼白、體力變差；血小板主導凝血功能，缺乏者也容易出現導致的瘀青、出血點、紫斑或其他凝血問題，除了月經血流不止外，有人甚至輕挖鼻孔就流血。

若患者因上述問題前來就診，醫師會先從抽血檢驗是否有血球低下，再回溯背後原因，如果還是找不出，就要去抽骨髓檢驗是否罹癌。莉娜的月經血流不止，並不能算是特異性症狀，從診斷到確診，還是需要經過多方面評估，至少需1~2周才有結果。

最後，顏秀如提到，目前對再生不良性貧血治療方式共分4類，輕症病人最常見的服藥與輸血雖然沒有風險，卻非長久之計，因為一旦書寫時間久，就容易有鐵質沈積問題，加上患者白血球低容易感染，嚴重感染致死機率高。

嚴重患者除了免疫療法外，仍有骨髓移植一途，前者半年內控制機會約5至7成，之後仍有2至4成的復發機率，未來也有惡性血液疾病風險；骨髓移植則可分異體非親屬移植與兄弟姊妹捐贈，共同點為移植成功即痊癒，但須服用抗排斥藥一年，唯一差別是接受兄弟姊妹移植者，5年存活率可達9成，移植物對宿主反應（GVHD）較少。