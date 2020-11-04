老師告狀「小孩自己簽聯絡簿」！真相曝光爸爸超心虛：別這麼過分

▲家長簽名太醜，老師以為是小孩簽的。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者黃可昀／綜合報導

幫小孩簽聯絡簿卻鬧出尷尬烏龍！一名爸爸表示，前幾天老婆接到學校老師的電話，對方提到一項嚴肅的問題，原本還以為是小一孩子在學校表現不好或是不舒服，結果老師是請家長「不要讓小朋友自己簽聯絡簿」，真相曝光後讓他實在哭笑不得。

爸爸在臉書社團「爆怨2公社」表示，他很敬重孩子的班導師，對方平時也很用心、耐心地在教導學生，「但是可以請你不要這麼過份嗎？」日前竟然因為誤會差點引發爭議。

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▲爸爸字跡太潦草被老師誤會。（示意圖／123rf）



他前幾天晚上幫小孩檢查完功課後就在聯絡簿上簽名，隔天老婆卻接到老師電話說「不要讓小朋友自己簽聯絡簿」，不過明明就是他本人簽的，老師這樣講很有可能是因為他字跡實在太醜，看起來就像是7歲小朋友自己簽的，老師才會誤會那是孩子佯裝家長簽名，爸爸聽完後簡直百口莫辯，想不到自己也有字跡被誤認成小孩亂畫的一天。

其中一名女網友回應，她也曾遇過相同狀況，老公字跡太醜，被學校老師誤認為是孩子自己簽名，「爸爸很傷心的寫聯絡簿：我是家長，只是字沒長大…」。其他人留言，「唉..我的字也停留在國小階段」、「應該叫爸爸跟小孩一起註冊上學啦」、「想看簽名+1」、「開始好奇...樓主的字到底多像小朋友，才會讓老師有這種錯覺？」