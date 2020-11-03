台男想娶烏克蘭新娘！他揭內幕「小心被痛宰」：源源不絕付出代價

▲不是有錢就能娶到外國新娘，小心被騙。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃可昀／綜合報導

跨國婚姻越來越盛行，有些台灣男性會特地飛到烏克蘭找對象，但這其實沒想像中容易，很有可能不小心成為被宰的肥羊！一名男子表示，先前工程師朋友跟他說「好想娶烏克蘭新娘啊！」他剛好對這領域小有研究，整理出3大地雷，勸對方「如果真的想認識，直接認識已經在台灣工作讀書的。」

原PO在「mobile01」表示，本來公司要發展跨國婚姻相關領域，當時就有做過研究，他勸所有想娶烏克蘭新娘的人「不要跑去當地認識」，否則有很大的機會被痛宰，主要有以下3大原因：

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1、烏克蘭不承認台灣

他有一名美國朋友曾去烏克蘭求親，流程非常複雜又不公開透明，語言也不通，「也會有黑道把持相關產業的問題」，想辦理結婚還得透過俄羅斯，並非想像中這麼簡單。

2、女生不想嫁

比起一些歐美國家或是中國，台灣在國際地位算沒沒無聞，她們寧願選擇比較近或是更有名的國家，「對烏克蘭女生來說，很容易選擇他們而不是我們。」

3、宰人的SOP及變相觀光產業興盛

當地會有一些仲介專做這種騙錢生意，主要分為2種方式，一是收謝禮，二是在旅途、吃飯、車油錢等費用中灌水，「等於是導遊帶觀光客去凱子旅行，事後再分成。」或是女生想盡各種理由借錢，家人生病、要學中文等等，「為了跟她聯繫，你就要源源不絕的一直付出代價」，實際上可能只是對方的其中一個曖昧對象。