板橋鬧區2槍擊斃「賭場教父」 　200萬賞金釣出抓耙仔出賣朋友

圖文／鏡週刊

2006年10月6日下午，新北市板橋區中山路街頭傳出二聲槍響，一名年約60歲的男子倒地，現場布滿血跡，附近民眾趕緊打電話叫救護車並報警，但男子送醫後仍不治身亡。警方追查死者身分，發現他大有來頭，原來這名男子是有賭場教父之稱、綽號「加蚋慶」的台北市萬華知名角頭楊慶順。

當年承辦槍擊案的警官許登智告訴本刊：「附近診所的監視器，剛好拍到殺手的面容，當時殺手看到楊慶順經過，追上去開槍，第一槍卡彈，第二槍朝楊的腰部開，那時楊還追打殺手，後來殺手再補開一槍，楊跑沒幾步就應聲倒地。」事後，醫師在楊的身上發現2顆子彈，其中一顆卡在心臟，研判就是致命傷。

透過監視器畫面，警方確認殺手是一名年約30歲的男子，他在命案現場附近的診所埋伏將近40分鐘，並且不斷抽菸、喝飲料打發時間，看到楊慶順從天橋走下來後，尾隨並開槍行凶。為掌握殺手的身分，警方將遺留在地上的菸蒂、飲料罐帶回採集DNA。

許登智透露，雖然知道殺手的長相，但不知他的真實身分，監視器也未拍到殺手座車的車號，案情陷入膠著。楊慶順背景特殊，遭槍擊身亡的消息曝光後，引發各界討論，由於案發當天，楊是在小三住處大門口遭槍擊，地方上因此盛傳，楊的正宮與小三互鬥，正宮涉嫌買凶殺夫，但正宮否認，反指小三才是藏鏡人。

為了自清，正宮還特別從加拿大返台接受調查，並透過媒體宣布懸賞200萬元緝凶。楊慶順正宮的賞金策略奏效，讓案情出現曙光。原來，槍擊楊的黃福生曾向張姓好友坦承行凶，並透露近期將赴中國避風頭。當時很缺錢的張得知有賞金後，偷偷向正宮舉報殺手的身分，還提供黃抽過的菸蒂，讓正宮轉交警方化驗，比對後確認與案發現場菸蒂上的DNA吻合，警方因此鎖定黃，順利將他逮捕到案。

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