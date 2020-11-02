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宜蘭「飯店界奧斯卡」 在這！泡黃金雙泉　享受如畫的蘇澳光景

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圖文提供｜煙波大飯店蘇澳四季雙泉館 LAKESHORE HOTEL SUAO suao.lakeshore.com.tw

（圖／煙波大飯店蘇澳四季雙泉館）

榮獲譽有「飯店界奧斯卡獎」美譽的〈世界奢華酒店大獎 World Luxury Hotel Awards〉－2019全球蜜月首獎的煙波大飯店蘇澳四季雙泉館，坐落於幽慢閒適的宜蘭蘇澳小鎮，以獨特的大地瑰寶－黃金雙泉為起點，坐擁絕美日出海景，讓旅客享受如畫的蘇澳光景，浸沐難得的休日時刻，專注體驗獨有的蘇式奢華。

（圖／煙波大飯店蘇澳四季雙泉館）

遇見四季的動靜絕景

煙波蘇澳四季雙泉館共有14層樓，建築外觀以極簡黑與白勾勒紋理，日光照射產生的光影隨著時間錯落，簡約沉穩。步入大廳，大片枕木羅列，空間挑高敞朗，波浪狀幾何琉璃牆就像在透明沙灘上踏浪，交織出十足海港風情。特別是館內每間客房均設有黃金雙泉池：冷泉為政府認證的碳酸鹽泉，從地底冒出，富含超過溫泉法三倍的鐵質，色澤金黃，是獨一無二的「鐵質冷泉」；溫泉則是深入1200公尺所發掘，同時具有碳酸泉、二氧化碳泉、鐵質泉等特性，驚人鐵質含量可媲美日本舉世聞名的金之湯－有馬溫泉。典雅的大理石紋路，同時烘托出大面落地窗景，以最大限度延攬山林海景，讓旅人如在野溪中泡湯一般舒心自然，不論四季更迭都能享受色美湯純的黃金雙泉。

（圖／煙波大飯店蘇澳四季雙泉館）

享受如畫的蘇澳光景

頂樓無邊際泳池「川原天幕」是蘇澳的制高點，偌大海港映入眼簾，恣意遠眺海天一線。除此之外，還有機會在天晴之際偶遇蘭陽八景之一的「蘇澳蜃市」，意境為春夏間海面波平，船舶倒影映在海平面時，如同幻境一般虛無縹緲卻又近在咫尺。入夜時再細品紅酒，觀覽船隻緩駛出港，所有美麗景色盡收眼底，以細緻體驗收攬蘇澳點滴，堆疊如畫般的遺世秘境。

（圖／煙波大飯店蘇澳四季雙泉館）

構築旅圖的五感盛宴

「朝晴庭」為館內特設餐廳，悉心推出一系列「主廚精選海味套餐」，是不可錯過的在地好味道，以絕佳地理優勢主打「一上岸，就入口」的新鮮漁獲，來自無汙染深海孕育的珍饈海味及重磅在地食材，推出「香檸蔥油匯海鮮」、「金棗莎莎櫻桃鴨」、「牛排佐蘭陽膽肝」及「三色胡椒戰斧豬」等主餐任選，滿足識味的旅人。

（圖／煙波大飯店蘇澳四季雙泉館）

煙波國際觀光集團透過藝術人文、雙泉美學及海味料理做足五感盛宴，希望讓旅人盡情體驗蘇澳的經典小鎮風情，留下無與倫比的旅圖記憶！

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館　　TEL：886-3-9966600　　地址：宜蘭縣蘇澳鎮中正路38號

※本文由《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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