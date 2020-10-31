2020阿公阿嬤逗陣來！義竹鄉頭竹社區...勇奪南區銅獎

▲義竹鄉頭竹社區「2020阿公阿嬤逗陣來!」 南區競賽勇奪銅獎 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣義竹鄉頭竹社區鍍銅，勇奪「2020阿公阿嬤逗陣來!」長者活躍老化南區競賽銅獎，國民健康署在臺南市善化文康育樂中心舉辦的「2020阿公阿嬤逗陣來!」長者活躍老化南區競賽，嘉義縣共3隊參加，榮獲1銅獎、2最佳團隊，成績亮眼。

國民健康署舉辦的「2020阿公阿嬤逗陣來!」長者活躍老化南區競賽，分北中南3區辦理，南區競賽組16日在臺南市善化文康育樂中心舉辦，南區5縣市共計16支隊伍角逐，嘉義縣3隊參加競賽，中埔鄉富收健康喜樂隊及新港鄉馨園古錐隊獲得「最佳團隊獎」，而深具地方農村特色的義竹鄉頭竹圍幸福隊，勇奪「銅獎」殊榮，為長者活躍老化與健康促進最佳代言，11月14日世界糖尿病日時，縣長翁章梁將於衛生局公開頒獎。

義竹鄉頭竹圍幸福隊由社區發展協會理事長領軍，以黃牛耕田、插秧、公婆吵架等農村生活情節，結合太鼓、健康操，活潑生動超吸睛，參賽隊伍中有多位90歲以上的長者，為了登台比賽，每次練習從不缺席，一點都看不出來近百歲高齡。

翁章梁說，人常說「活到老，學到老」，現在還要再加一句「活到老，學到老，樂活到老」，健康最重要的關鍵就是常保樂觀開朗的心；嘉義縣設有188個C級巷弄長照站，加上長青活力站和老人食堂據點村里涵蓋率57%，積極推廣營養、運動，目的就是希望每一位老長輩，走入人群、運動、上課，維持良好的身體活力，就是要健康｢溜溜走｣，活得健康、精采，更有自信。

衛生局代理局長趙紋華說，隨年齡增加身體功能的老化，逐漸衍生慢性病與退化等問題，規律運動、均衡營養是預防延緩失能最好的處方！社區組隊參賽的目的就是希望養成大家規律運動習慣，恭喜義竹鄉頭竹圍幸福隊，勇奪銅獎殊榮，接下來將代表嘉義縣參加網路票選