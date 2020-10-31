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內政部評鑑嘉縣戶政優等　翁章梁表揚績優人員：為縣民笑容努力

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▲▼ 表揚績優戶政人員 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉縣表揚績優戶政人員 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁31日在縣府中庭公開表揚109年績優戶政機關、戶政人員和志工等9個單位和個人，翁章梁感謝在第一線服務鄉親的戶政單位和同仁辛勞，期勉大家一起加油，為50多萬縣民的笑容努力。


我國1992年戶警分立，戶政業務回歸民政，1997年10月完成全國連線作業，內政部為慶祝這歷史性的一刻，訂每年7月1日為全國戶政日，並表揚績優戶政機關、戶政人員、戶政志工，今年受到疫情影響，表揚活動延至。

▲▼ 表揚績優戶政人員 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁表揚績優戶政人員 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，臺灣的戶政資訊系統建構的非常的好，連日治時代的戶籍資料也查得到，嘉義縣戶政業務評鑑榮獲內政部優等成績，非常感謝戶政同仁的努力，期勉戶政同仁以「同理心」服務民眾，一定能得到民眾的掌聲。

▲▼ 表揚績優戶政人員 。（圖／記者翁伊森翻攝）

31日接受翁縣長表揚的單位和人員，包括績優戶政機關水上戶政事務所、績優戶政人員莊逸亞(朴子戶政)、劉慧雯(民雄戶政)、陳沛琪(朴子戶政)、陳秀青(水上戶政)、沈素秋(竹崎戶政)、簡技妙(民雄戶政)，以及績優戶政志工王鳳珠(金牌)，在民雄戶政服務時數1,133小時和朴子戶政侯佩欣(銅牌)，服務時數568。

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