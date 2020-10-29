飛行員墜機畫面全都錄　照片場景神似1983年經典電影

New picture shows the pilot immediately after today's F/A-18E Super Hornet crash. https://www.yourcentralvalley.com/news/california/chp-navy-fighter-jet-crash-reported-near-china-lake 由 KSEE24 News 發佈於 2020年10月20日 星期二

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國海軍的F/A-18E超級大黃蜂(SuperHornet)戰機，近日執行任務時意外墜毀，所幸飛行員及時使用Mk14彈射座椅成功逃生。等待救援時，飛行員使用平板的畫面被一旁的彈射座椅捕捉到，照片還神似1983年電影《太空先鋒》(The Right Stuff)中的著名場景。

根據《航空學家》(The Aviationist)報導，今年10月20日，美國海軍的超級大黃蜂從加州勒莫爾海軍航空站（NAS Lemoore）出發，準備前往優越谷(Superior Valley)進行訓練任務時，意外墜毀在克恩縣14號高速公路西側的中國湖航空武器站，飛行員及時使用Mk14彈射座椅成功逃生。

彈射座椅具有自動攝錄功能，便將飛行員降落後的畫面拍攝下來，傳給美軍基地以便進行搜救。彈射椅製造商馬丁貝克公司（Martin-Baker）分享的圖片顯示，飛行員頭盔還沒有脫，手上在使用類似平板的電子裝備。

▲MK14彈射座椅。（圖/取自馬丁貝克公司）

馬丁貝克公司幽默的詢問網友，該如何替這張照片下個有趣的註解。部份網友留言表示，「飛行出狀況時，更需要馬丁貝克彈射椅」。但更多網友好奇飛行員當下使用電子設備做甚麼，有網友提到他可能是給妻子發短訊，或是在找尋最近的修理場。根據飛行員頭盔上的標誌顯示，他隸屬美國海軍第14戰鬥打擊中隊(Strike Fighter Squadron 14（VFA-14)。

《航空學家》在報導中還提到，該飛行員的墜機畫面，神似1983年電影《太空先鋒》(The Right Stuff)的著名場景；該場景描述傳奇飛行員查克•葉格(Chuck Yeager)發生墜機事故後，仍從容的等待救援人員。

1963年12月10日，葉格駕駛NF-104A星際戰鬥機（＃56-0762），試圖測試這款戰鬥機最大的飛行高度，但飛機在十萬英呎高空失去控制，葉格被迫在8500英呎的高空中進行彈射；過程中他的臉部被灼傷，甚至點燃了降落傘繩；但他強忍劇痛，努力操縱傘繩並平安降落。