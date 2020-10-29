飛官朱冠甍殉職！遺體已送往台東殯儀館　下午1點將驗屍釐清死因

▲朱冠甍的遺體已送往台東殯儀館。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、林昱萱／台東報導

空軍台東志航基地29日發生一起戰鬥機墜海起火意外，而據了解，駕駛朱冠甍之所以會將戰機開到海上，就是為了保護附近村民的安全，但沒想到自己卻因此殉職。對此，目前朱冠甍的遺體已經被送往屏東殯儀館，並會於下午1時進行驗屍，以釐清其詳細死因。

這起事件發生在29日上午，發當時空軍第七聯隊一架F-5E戰機，在台東執行任務，卻在起飛不到2分鐘後，疑似因為發動機出現問題，導致墜海。據了解，29歲的飛官朱冠甍在墜海前「彈飛跳傘」逃生，但疑似因為墜海時被降落傘繩子纏繞住，導致其吃水過多，到院前就已經失去生命跡象。

另外，海巡人員經搜救後，於上午8時18分找到朱冠甍，協助救援的直升機隨即將吊掛架垂放海面，由搜救人員協助將朱移至吊掛架上，將人吊掛起後緊急送醫搶救，但朱仍因吃水過多於上午9時27分宣告不治。據了解，稍早消息傳回朱冠甍彰化老家，朱父、朱母立即動身趕往東部。看朱冠甍長大的鄰居則透露，朱冠甍父親在漢翔航空公司工作，他受到父親的影響，從小就立志當空軍，平常都待在東部，放長假才會回彰化探望父母。

【相關新聞】

快訊／29歲飛官朱冠甍殉職！為了「保護村民」才把戰機開到海上

快訊／台東F5E戰鬥機墜海！飛行員搶救不治

29歲飛官吊掛畫面曝光！台東F-5E戰機墜海…不敵死神英勇殉職