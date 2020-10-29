酸民PO「深蹲照」調侃：何時代言馬鈴薯　放火高EQ回應被讚爆

▲放火工匠魂爆發！（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）

記者曾筠淇／綜合報導

百萬YouTuber放火（李育群）被爆在JKF女郎青青家過夜，事後還遭陳男要脅全裸拍片，必須交出25元才得以脫身。然而，放火全裸的照片依舊遭人惡意上傳網路，還有不少網友開始在社群網站上狂酸、PO照調侃；對此，放火則高EQ回覆，正向的態度吸引不少人大讚，「高EQ的回答很可以！」

放火因遭陳男威脅不得不交出25萬元，事後在爸爸及律師的陪同下報警；雖然他目前不便多談事件內容，但仍正常更新頻道、社群網站，並強調「大家不用擔心，我不會做出任何傷害自己的事情」，將繼續以樂觀的態度過生活，只擔心家人會不會被找麻煩。

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▲▼網友刻意PO照調侃。（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）

放火28日更新動態，PO出「石頭雕刻」的貼文及照片。豈料竟有酸民立刻現身留言處，寫下「什麼時候要代言花蓮薯」、「那樣磨，能鐵杵磨成繡花針嗎」等語句，另外也有人PO出「半身赤裸照」、「深蹲哏圖」試圖刺激放火。

對此，放火則幽默回應，「我從來沒想到有天我人生會跟馬鈴薯產生那麼大的羈絆」、「蹲下努力磨是可以成功的:D」。

▲放火的回應受到網友讚賞。（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）

其他網友看到放火的回應後紛紛大讚，「好正向哦」、「我直接被圈粉」、「我覺得你面對的態度不錯，挺欣賞你的」、「好啦這個EQ給過」、「EQ真的好，可以重新紅起來了」、「EQ真高欸」、「火哥直接把他懟爆」；此外，也有不少網友替放火打抱不平，「低級當有趣嗎」、「台灣人真的很愛檢討被害人」、「直接放圖上來真的很過分」、「霸凌的酸民留言超乎想像」、「濫用言論自由」。