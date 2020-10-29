江蘇台商檢體錯置實驗室喊冤　陳時中：檢體標籤脫落很困難

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

江蘇40多歲台商（案530）因指揮中心將檢體錯置成案536，「被確診」新冠肺炎。指揮中心28日坦承疏失，表示應於實驗室中，因應不同檢驗儀器適用不同檢體管，需人工作業及轉置檢體造成錯置，但負責實驗室卻對媒體喊冤，質疑應是從機場到醫院運送途中就發現標籤脫落情形，但陳時中卻不這麼認為。

根據媒體報導，處理案530、536檢體實驗室是在北部某醫中心，可能在機場運送過程中就發生檢體標籤脫落，才會造成錯置。但陳時中上午出席立法院聯席會議時表示，機場的確有兩個航廈，但大家如果去看那些貼紙，就會知道要脫落是很難的。

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陳時中指出，案530於機場留驗之病毒強陽性深喉唾液檢體，經人體核酸（DNA）鑑定比對，實為案536檢體，判定檢體有錯置情形。調查結果顯示，應於實驗室中，因應不同檢驗儀器適用不同檢體管，需人工作業及轉置檢體造成錯置。

指揮中心已進行流程檢討，將對COVID-19檢驗網將建置進一步防錯機制；鼓勵檢驗機構增加實驗室人力，強化實驗步驟中檢體比對；並積極引入自動化程度高之核酸檢驗機型，以減少人工手寫標號、轉管步驟。

陳時中表示，截至目前COVID-19檢驗網累計檢驗10萬多例檢驗，為我國COVID-19重要防疫工作環節，這是第一次發指揮中心感謝醫檢師與實驗室人員辛苦付出，不會針對錯置實驗室與人員進行懲處，也將以此次經驗虛心檢討，持續完善並精進檢驗流程。