女學生抱現金回校！　女校長「最討厭家庭主婦」拒捐款：滾出去

▲張桂梅是華坪女子高中校長。（圖／翻攝自觀察者網）

記者劉亭／綜合報導

雲南省麗江一名女校長近日透露，有一名學生先前「抱著現金」回到母校想捐款，但卻被她拒絕了，因為發現對方現在只是一名全職家庭主婦，當場下逐客令「妳給我滾出去！」

綜合陸媒報導，張桂梅是華坪女子高中校長，是大陸第一所全免費公辦女子高中，怒力協助貧困少女們受教育、學習技能，讓他們擺脫命運走出山村。她近日在專訪中透露，「我最反對當全職太太」。

張桂梅表示，曾有一名學生畢業後到大城市打拼，過了幾年賺了點錢，帶著老公、孩子回到華坪女高想捐款，但卻被她當面轟出去「家庭那麼困難，我們把你供到現在，你現在反而當起了全職太太？」

▲張桂梅被封為「中國特蕾莎」。

「女人要靠能力，要靠自己，你不要相信他們這些男人。」張桂梅認為，選擇做一個全職太太意味著放棄了人生的更多可能，「你有能耐的時候，男的還把你當回事，沒有能耐的時候，現在多少家庭主婦在家待著，當一個全職太太，你看男的在外面找小三的有多少啊」。

張桂梅說，一開始當家庭主婦時可能還好，但時間一長被社會淘汰，夫妻之間很難對話，「他的事業你也沒有辦法幫忙，出主意的能力你都沒有，整個把你控制在原來的水準上了。磨來磨去，原來的水準也沒有了」。

▲家庭主婦照顧全家。（示意圖／視覺中國CFP）

張桂梅也指出，女人要對自己狠一點，當全職太太不是好的選擇，反而只是害了自己，「你指望他們男人吃飯，你指望他們養你？……男人有錢了也不會想養你這樣的花瓶的」。

這個專訪播出後，女人是否要當家庭主婦也成為討論焦點，很快登上熱搜。當年被拒絕捐款的學生黃付燕也出面表示瞭解張桂梅，「張老師話醜理正，她是從我們的立場去說的」。

黃付燕透露，自己是華坪第一屆畢業生，張老師一直要求我們做獨立女性，她不想我們讀了書，還跟老一輩一樣，在家圍著老公、孩子轉。要獨立，有自己的事業和經濟，自己在2018年被拒絕捐款後，在隔年年考上了貴州安順某小學的特崗教師，現在已經不是全職主婦了。