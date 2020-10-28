高雄興達港消波塊女屍詭無外傷！　檢警海巡追身分...相驗查死因

▲高雄興達漁港北堤堤防外消波塊處發現「有人」，第11岸巡隊興達安檢所趕赴現場，將1名女子遺體搬運上岸，進一步查明身分，報請檢察官相驗查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署第六巡防區指揮部接獲民眾118報案，於高雄興達漁港北堤堤防外消波塊處發現「有人」，第11岸巡隊興達安檢所趕赴現場，將1名女子遺體搬運上岸，進一步查明身分，報請檢察官相驗查處中。

11岸巡隊興達安檢所接獲通報後，馬上由柯副所長帶班1車4員前往現場，同時通報高雄市消防局第五大隊第一中隊茄萣分隊協處，抵達現場發現係1名女子遺體卡於消波塊夾縫處，但該處地形高低落差大，無法直接從消波塊處搬運上堤防。

柯副所長改以派遣90P橡皮艇前往處置，並與消防人員合力將遺體打撈上艇，隨即運返興達安檢所執檢區左側碼頭安置，實施封鎖線管制及蒐證等工作。經初步檢視死者為女性，遺體無明顯外傷，檢查身上無相關證件，後續由該隊辦理報請相驗事宜。

南部分署第11岸巡隊表示，如於港區或岸際發現溺水或需協助之情事，該隊將派員馳赴救援任務，確保民眾生命安全。海巡人員籲請民眾，若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線，海巡署將秉持熱誠態度提供各項服務及救助。

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