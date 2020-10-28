玩手遊4小時連敗！高瘦男怒吼：隊友太菜…當場「肺炸開」倒地

▲他玩手遊氣到炸肺。（圖／翻攝自福州晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

「肺都氣炸了」真不是誇張！最近，福州市第二醫院就收治了一個這樣的病例。福州男生小陳（化名）平時愛玩手遊，因隊友發揮不好連敗，氣到呼吸困難，一查肺破了個「洞」，所幸及時就診已轉危為安。

據《福州晚報》報導，22日晚，小陳回家時像往常一樣玩手遊，不料，當天一連玩了4個小時皆為敗績，暴怒之下，他把手機都摔了。沒過多久，他出現胸悶、呼吸困難的症狀，剛開始以為是一時喘不過氣，沒想到許久之後仍未緩解，還出現胸部刺痛，難以忍受。

他這才慌了神，趕緊在家人陪同下來到市二醫院就診。醫生接診後，看到小陳長得瘦瘦高高，懷疑是自發性肺氣胸，一檢查得到確認。

醫生解釋，「自發性氣胸就是沒有任何外力影響，肺就像氣球一樣炸掉了。」他進一步解釋，氣胸後由於氣體在胸膜腔內蓄積，會引起呼吸困難、低血壓等心肺功能障礙。

▲肺「爆胎」了。（圖／翻攝自福州晚報）

「個子瘦高的人更容易中招，」醫生說，這類人群由於先天性髒層胸膜發育異常，容易形成肺大皰；肺大皰就像輪胎薄弱部位出現的鼓包，稍微施加一點壓力它就破掉了，氣胸就相當於肺「爆胎」了。

隨後，醫生為小陳實施了單孔腔鏡手術，在腋下打了一個2公分小孔，為他的肺「補胎」，同時切掉肺大皰，徹底去除氣胸復發的隱患。次日，他就康復出院了，由於切口位置隱蔽，幾乎已經看不到疤痕。

「除了瘦高體型的青少年，愛吸菸的男性也易中招，要多加防範，」醫生提醒，臨床上約三分之二的患者發病是在正常活動或休息時發病，如哈哈大笑、提個重物或者打個籃球，甚至便秘時稍微用點勁後都可能發病，90%的患者會出現胸痛、呼吸困難、咳嗽等症狀，嚴重的會出現煩躁不安、大汗淋漓、血壓下降，甚至休克；出現上述症狀，一定要引起警惕儘快就醫。

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