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恐怖美甲150元超震撼！她崩潰PO「血淚勸世照」：比我塗的還醜

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▲▼恐怖美甲150元超震撼！她一看淚PO「勸世照」：比我塗的還醜。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友體驗150元光療美甲，不料卻踩到地雷，讓她後悔莫及。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／柯沛辰報導

美甲恐怖體驗！南投一名女網友日前花150元體驗「光療美甲」，不料卻遇到一名新手美甲師，並在詭異的環境下完成服務。成果出爐後，原PO一看差點哭出來，「比我自己塗的更醜」，在網上引發熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，當時她看到150元的光療美甲，好奇體驗一下，結果前往現場後，發現環境像極了「阿嬤的家」，「一進去還真的有個阿嬤沒戴口罩一直咳嗽，有小孩子，還聽到有男人的聲音，我自己一個女生，所以想要趕快弄好趕快走」。

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原PO說，當時成品出爐後，她難以接受，請老闆娘把大拇指那邊塗好一點，並把指甲打磨一下，沒想到補顏色後再一次塗出界，連打磨用的海綿都刷破了，讓她看了當場心死，決定東西收一收立刻離開。

事後，原PO透過Line告訴老闆「很不滿意」，除了服務環境、手法有問題，也建議對方要跟客人說自己是新手。老闆娘解釋，她剛剛搬家，地方比較雜亂，那個地方算是「自家的美容店」，目前算是試營運；至於手法問題，老闆娘未多作回應。

▲▼恐怖美甲150元超震撼！她一看淚PO「勸世照」：比我塗的還醜。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO貼出成品照，崩潰表示「比我塗的還醜」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO崩潰表示，當時看老闆娘誠徵手模，才想說去試試看，結果成品比她自己塗的還醜，「也不是說是一分錢一分獲的問題，而是她這樣收錢沒問題嗎？150塊難道不是錢嗎？而且她沒有說自己是新手！」

許多網友看完紛紛留言，「多一個0少一個0當然有差」、「你確定她不是油漆工新手？」、「你是剛上完陶藝課嗎」、「我以為是阿嬤手抖塗成這樣」、「150想要1500的品質嗎」、「這是兵馬俑Style」、「不要玩粉底液啦」、「確定不是壓克力顏料嗎」、「你去吃個海底撈，免費做的都比這好看！」

其中，還有不少人貼出自己的成品照，對比原PO慘況，不禁笑說「我還是轉行美甲好了」、「我自己隨便塗都比那個好欸」、「那我自己塗成這樣，應該也能開店了吧」、「比我的萬聖節美甲還驚恐」、「這樣都敢做生意，那我幫自己用成這樣，應該也能做生意？」掀起熱議。

▼許多女網友看完震驚不已，紛紛貼出自己的成果，與血淚勸世照形成強烈對比。（圖／翻攝自臉書粉專／Dcard）

▲▼恐怖美甲150元超震撼！她一看淚PO「勸世照」：比我塗的還醜。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼恐怖美甲150元超震撼！她一看淚PO「勸世照」：比我塗的還醜。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼恐怖美甲150元超震撼！她一看淚PO「勸世照」：比我塗的還醜。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼恐怖美甲150元超震撼！她一看淚PO「勸世照」：比我塗的還醜。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼恐怖美甲150元超震撼！她一看淚PO「勸世照」：比我塗的還醜。（圖／翻攝自Dcard）

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