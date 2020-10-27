89歲前總統府資政訴離第二春！小37歲妻聲請輔助宣告：他大腦退化

▲前總統府資政徐立德。（圖／資料照）

記者陳羿妏／台北報導

現年高齡89歲前總統府資政徐立德2009年元配過世後，2013年與小37歲女音樂家陳怡伶再婚，但婚姻僅維持2年，徐男於2016年訴請離婚。孰料，離婚官司仍上訴審理中，陳女以「徐的大腦退化」為由，另向法院聲請輔助宣告。台北地院日前駁回，可抗告。

徐男於元配劉勤生2009年過世後，2013年與陳女再婚，但婚姻僅維持2年，不久就分居，2016年底徐男訴請離婚，去年高院判准，全案上訴最高法院中。

▲陳怡伶曾出面召開記者會，認為報導提及「休妻」2字，會讓外界誤會她沒善盡妻子的責任。（資料照／記者邱中岳攝）

陳女聲請主張，2013年結婚後，徐男無法勝任家事，大部分生活起居都是由她協助，且徐男因患有中風、慢性病等病症，就診時醫師曾提及，徐大腦有退化現象，距今已有4、5年之久，恐有加劇，認為兩人離婚訴訟期間，徐男已無法表達內心意思，或者完整陳述，須接受律師在旁提醒、誘導，因此聲請輔助宣告，選定她為徐男輔助人。

法官根據離婚訴訟審理狀況，發現徐男於言詞辯論時均親自出席，也有提出聲明書，表明自己無受輔助宣告的必要、接受鑑定的意願，另徐男與陳女於離婚訴訟時，已分居4年多，徐男雖年過80歲，其聽力、記憶及表達，難免不足，部分時間點也記不太清楚，但徐男仍能自行表達離婚理由，足以認定徐男的辨識意識能力尚未完全喪失，故駁回聲請，可抗告。



聽Podcast #我在案發現場

►Apple

►Spotify



【更多新聞】

女帶水果商試吃柳丁…口袋被塞500元！下秒慘遭「刀抵腰」揉胸



男大生告白遭拒！猛壓心儀女同學「強吻狂摸」 一通電話救了她

謝龍介賭輸！今下午赴台中葫蘆墩公園跳溪…網嚇傻：5天前才出事

