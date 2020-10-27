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突破障礙勇敢秀舞出勵志人生　身障者高鐵台南站快閃演出

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▲台南市美善基金於高鐵台南站安排30多位身障朋友，演出苦練多時的3首舞蹈節目，吸引來去匆忙的旅客駐足欣賞，並給予熱情的掌聲鼓勵。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市美善基金於高鐵台南站安排30多位身障朋友，演出苦練多時的3首舞蹈節目，吸引來去匆忙的旅客駐足欣賞，並給予熱情的掌聲鼓勵。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一群身障朋友們克服障礙，用舞蹈展現他們對生命的堅韌與努力！台南市美善基金會為了讓服務對象有機會展現自我，於高鐵台南站安排30多位身障朋友，演出苦練多時的3首舞蹈節目，動感的音樂、酷炫服裝及認真誠摯演出，吸引來去匆忙的旅客駐足欣賞，並給予熱情的掌聲鼓勵。

3首舞蹈表演，有的融入韓國歌曲並且加入新的舞蹈元素，有的搭配拉丁音樂混合不同強度的肢體動作及有氧運動，帶動現場觀眾一起隨音樂起舞。美善基金會吳道遠神父表示，非常感謝台灣高鐵提供這麼特別的場地，演出的舞蹈團也是非常特別，團員們包括智能障礙者、肢體障礙者與社區長者，希望透過這次快閃活動，讓民眾能正確地認識身心障礙朋友，並破除其刻板印象，給予他們更多的鼓勵。

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▲台南市美善基金於高鐵台南站安排30多位身障朋友，演出苦練多時的3首舞蹈節目，吸引來去匆忙的旅客駐足欣賞，並給予熱情的掌聲鼓勵。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

現年20多歲的阿俊是位智能障礙合併聽障的青年，愛看演唱會的他，嚮往站在舞台上，此次參與演出，欣喜的讓大家看到進步的自己；中年的心智障礙者阿寶，原本個性衝動，社區許多人都不太與他接觸，加入舞團後，阿寶開始學習調整行為，現在大家看見阿寶紛紛稱讚他變溫和了；還有 40多歲阿明，幾年前因操作起重機不慎壓傷導致下肢不良於行，後續經過體適能指導及居家運動後，從扶著助行器站立到撐著行走，更進一步可以參加團體課程及活動，努力走出低潮，活出美好人生。

▲台南市美善基金於高鐵台南站安排30多位身障朋友，演出苦練多時的3首舞蹈節目，吸引來去匆忙的旅客駐足欣賞，並給予熱情的掌聲鼓勵。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

高鐵台南站站長顏宏穎表示，台灣高鐵積極實踐企業社會責任，持續安排藝文及公益團體至車站大廳演出，除了希望帶給旅客「藝術零距離」的驚喜與感動外，更期盼藉由此次快閃表演，鼓勵身心障礙者走向戶外、迎向陽光，積極參與各項活動，進而建立自信心及與社會互動的能力。未來，高鐵公司仍將秉持回饋旅客及社會的理念，協助社會弱勢族群，致力實現成為「引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。

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