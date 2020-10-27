影／女遭友人推下水庫「壓頭吃水」雙溺亡！　女兒哀痛曝光細節

▲女子遭友人推下水。（圖／翻攝微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

江蘇南京上周發生一件水庫溺斃意外，一名橘衣女子在水岸邊綁鞋帶時，突然遭到同行友人推下水，之後兩人雙雙溺亡。事件發生後，疑似橘衣女子的女兒發聲，希望警方清楚說明案情，而不是推給抑鬱症，「我想不通為什麼她要殺我媽媽」。

根據現場監視器畫面，2名女子當時站在水邊聊天，橘衣女子彎腰綁鞋帶，沒想到同行的黑衣女子竟走到後方並狠狠將人推入水。橘衣女子落水後不斷掙紮，友人還一度用手將她的頭壓進水裡，但最終2人皆不幸溺斃。

溧水警方25日晚間發佈通報，兩名死者分別為史某某（女，43歲，溧水區人，生前患有抑鬱症）、劉某某（女，47歲，溧水區人），二人曾為同事關係。10月21日12時許，二人相約前往溧水區某水庫遊玩過程中，史某某趁劉某某不備將其推下水，自己也一同落入水中，二人均溺水身亡。目前，相關偵查工作正在進一步進行中。

一名自稱為劉某某的女兒26日晚間在網路發文，自己和媽媽20日去參加朋友的婚禮，在路上偶遇到一名女子，媽媽後來告訴她，兩人是10幾年前的朋友，她推測這人就是史某。

劉某某的女兒說，史某某21日早上10時許約媽媽去爬山，但到了晚上5時許還沒回來，電話也關機打不通了，雖然擔心，但因為知道失蹤人口要24小時才能報案，因此等到22日下午2時許才報警。

劉某某女兒指出，爸爸給媽媽的好朋友楊阿姨打電話，這才知道，史某某約她媽媽和楊阿姨一起爬無想山，但楊阿姨那天有事沒有一起去，她一直到被員警喊到派出所做筆錄時，她才知道媽媽掉水裡，且不幸身亡。

而對於警方通告說史某某有抑鬱症，證實了史某某殺了媽媽。劉某某女兒覺得很奇怪，媽媽和史某某只是十幾年前的朋友，爸爸和她都不認識史某某，抑鬱症一定不是史某某殺媽媽的藉口。

劉某某女兒認為，警方還沒有給她和家人一個清楚的說明，對方也沒有上門道歉，一點回應都沒有。「我想不通為什麼她要殺我媽媽，如果說史某某和我媽媽有矛盾有仇，或者我媽媽欠她錢，我和家人都會知道，也會主動給員警提供線索」。