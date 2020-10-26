國美館新任館長確定！由國父紀念館現任館長梁永斐接任

▲文化部今（26）日宣布新人事安排，國立臺灣美術館館長一職，由現任國父紀念館館長梁永斐接任。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

國立臺灣美術館爆發「館長夫人干政」等爭議事件後，原館長林志明自請借調期滿，不再續任，於10月26日卸任國美館館長一職。而今（26）日文化部宣布新人事安排，國立臺灣美術館館長一職，由現任國父紀念館館長梁永斐接任；國父紀念館館長遺缺，則由現任國立傳統藝術中心副主任王蘭生接任。



文化部表示，國立臺灣美術館新任館長梁永斐服務公職30餘年，曾任國父紀念館館長、文化部藝術發展司司長、文化部參事、國立中正紀念堂管理處副處長等職，亦曾服務於臺北市政府教育局、臺北市立兒童育樂中心、臺北市體育處等，歷練及溝通協調能力佳。國美館近年身負重建臺灣藝術史、美術園區升級等重任，文化部期借重梁永斐豐富經歷及書畫藝術家背景，為國美館開啟傳承與創新的新面貌。

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▲國父紀念館館長遺缺，則由現任國立傳統藝術中心副主任王蘭生接任。（圖／文化部提供）



接任國父紀念館館長的王蘭生，為國立臺灣大學建築與城鄉研究所碩士，長期服務於文化體系，擔任國立傳統藝術中心副主任近7年、曾任宜蘭縣政府建設處處長、文化部文化資產局副局長，嫻熟文化事務。國父紀念館屬綜合性博物館，現正進行全館設備改善及空間優化，108年5月亦由臺北市政府公告為直轄市定古蹟。文化部期勉王蘭生以過往文化場館經驗，接續將國父紀念館打造為貼近民眾生活之優質藝文場館。



文化部表示，新任國立臺灣美術館館長及國父紀念館館長，將於11月2日辦理交接。

而針對國美館先前的爭議事件，文化部已啟動政風處調查。文化部長李永得也提到，林志明雖不會續任，但仍會配合調查。

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