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30公尺高空摔落！她玩遊樂設施「滑出座椅」　慘撞頭昏迷

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▲▼ 澳洲昆士蘭省一名25歲女子24日到遊樂場玩，豈料自遊樂設施30公尺高處摔落命危。（圖／翻攝自臉書／Cyan Wanless）

▲ 發生事故的遊樂設施名為「The Hangover」。（圖／翻攝自臉書／Cyan Wanless）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲昆士蘭省一名25歲女子24日來到遊樂場玩，豈料在設施啟動後，坐在位子上的她竟開始向下滑落，最終從100英尺（約30公尺）最高點向下重摔，隨後受困設施裝置，導致頭部、脊椎部位傷勢相當嚴重，昏迷送醫，如今陷入命危狀態。

綜合衛報、太陽報報導，該名女子當時來到凱恩斯（Cairns）一處遊樂場，到了24日傍晚5時30分左右，她搭上可360度旋轉的遊樂設施「The Hangover」，但就在設施啟動後，她突然發現狀況不對勁，先是大喊「我要掉下去了」，隨後從座位滑落，自設施最高處的30公尺處向下重摔。

據悉，女子隨後摔進設施之中，被內部零件卡住，在緊急救援人員的協助之下才脫困，但她的頭部、脊椎傷勢嚴重，且搭上救護車的時候早已失去意識，是在昏迷的狀態緊急送醫。當地警方透露，直到25日上午，她仍然處於命危狀態。

當局現已展開相關調查，未來可能提出刑事訴訟，而事發遊樂場在昆士蘭省旅遊網站的活動頁面已經關閉。目擊事發經過的現場民眾表示，「我兒子當時正準備去玩那個設施，但看到事情發生，他們就離開了，他說他永遠不會忘記那個聲音」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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