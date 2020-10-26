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「黑色勢力」颳起新風潮！　Chrome 將在未來推出深色模式介面

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▲Chrome。（圖／取自《THE VERGE》）

▲Chrome 未來可望推出「深色模式」頁面。（圖／取自《THE VERGE》）

記者謝仁傑／綜合報導

許多人的預設瀏覽器 Chrome 之後可能會跟上「深色模式」的風潮，不過據外媒報導，目前為止它僅出現在 Google 的開發人員專用版本「Chrome Canary」之中。

據外媒《Android Police》報導，近期在 Chrome OS Canary 上發現 Chrome OS 用戶現在可以加入深色模式的頁面了。目前要在 Chrome 上使用深色模式，需要先安裝 Canary 插件，然後在網址中輸入「chrome://flags/#enable-force-dark」或「chrome://flags/#enable-webui-dark-mode」即可，然而依據電腦型號版本的不同，還是並非所有電腦都可以使用。

早在九月就傳出關於 ChromeOS 正在開發深色模式的報導，目前這項功能應仍處於早期開發階段，未能正式上線；Google 也發出警告，Chrome Canary 目前仍不穩定，證實新模式正在開發中。《Android Police》報導，深色模式仍存在一些錯誤，但它似乎適用於整個網頁介面，而不僅僅是深色的背景。

Google 今年來為 Gmail、Google Calendar（行事曆）、Google Fit（健身）和 App 的應用程式都推出深色模式，而像是 Line、Facebook（臉書）和 iOS 系統等，也紛紛推出深色模式，可見這股「黑色勢力」將會成為未來的一股新風潮。

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