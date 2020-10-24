金絲空姐和15歲少男發生關係！關1周就出獄　但終生不能碰未成年人

▲瑪莉莎10年前和一位15歲男學生發生關係。（圖／翻攝自推特）



記者崔子柔／綜合報導

澳洲現年33歲的前虎航空姐瑪莉莎（Melissa Nosti）10年前在一所中學任職，當時22歲的她和一名15歲男學生發生關係，直到近日才遭到控告，法官原判她1年6個月有期徒刑，結果她入獄一周後，律師就上訴成功，成功讓她保釋出獄。

綜合《紐約時報》、《每日郵報》報導，瑪莉莎到銀水女子懲教所（The Silverwater Women’s Correctional Centre）服刑後，律師馬上替她提出上訴，周三她還透過視訊出庭。

▲事發後她曾任職於虎航。（圖／翻攝自推特）



律師在庭上提出一份《被害影響陳述》（VIS，victim impact statement），強調瑪莉莎再犯的機率非常低，而且她在事件後也有正常工作紀錄，後來曾在虎航擔任空服員。

法官蘇珊（Susan Horan）認為這份《被害影響陳述》內容可信，便讓瑪莉莎「有條件交保」，要求她只能住在新南威爾斯省北萊德（North Ryde）的家中、可以擁有一支手機，警方需要時，她必須無條件提供手機號碼，並且不能和被害人聯繫、不允許和任何低於16歲的人接觸。瑪莉莎今年年底將出席上訴聽證會。

▼入獄一周後就成功保釋。（圖／翻攝自推特）

