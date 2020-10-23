投誠地好近！居民怕成「共軍標靶」　仁壽里長無奈回應：很危險

▲國防部投誠食品。（圖／記者呂佳賢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國防部心戰大隊日前推出「投誠食品」系列，有趣的創意深獲好評，但投誠地點標記「恆春仁壽派出所」，卻讓當地居民嚇傻，擔心成為共軍攻擊的靶子。恆春鎮仁壽里長尤義春表示，居民都非常反對，若要設置投誠點也要先溝通協調。

民進黨立委王定宇日前質詢時，拿出國防部心戰大隊推出的「投誠麵」照片，大讚有創意。投誠食品中包括、Oreo、牛奶糖、蛋捲等，食品包光更印上投降5步驟，依序是「放下武器」、「雙手舉高」、「持此蛋卷盒」、「向我軍投誠」、「回家團圓」，也寫下「請保留此盒並放下武器投誠，我們將保證你的自由及安全」等宣傳文字。

其中，投誠食品會以簡體字印上「最近可投誠地點的位置圖」，蛋捲盒上便有寫著「投誠地：恆春仁壽派出所」，讓當地居民看到新聞後嚇傻，擔心流傳出去後成為共軍攻擊的首要目標。

▲投誠食品上標註投誠地為「恆春仁壽派出所」。（圖／翻攝Google地圖）



據《民視新聞網》報導，恆春鎮仁壽里長尤義春表示，居民認為非常危險，都非常反對以仁壽里為投誠中心點，且國防部若要設置在仁壽里，至少先跟當地居民及里長溝通協調。

恆春分局表示，軍方跟恆春分局簽有互相支援協定，面對共軍投誠或是戰俘，都會交由憲兵、警察單位先行處理，因此心戰文宣才會有恆春分局出現，且這次只是創意示範品，不會讓派出所變成投誠地，希望居民放心。

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