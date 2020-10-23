神豪乾爹吞3千萬公款！斗內正妹直播主　告17討300萬結局出爐

▲翁男挖公司公款，在「17直播」儲值300多萬，提告要求退款敗訴。（圖／記者洪聖壹攝）

記者羅志華／台北報導

已婚翁姓男子任職日商主管期間，挖空公司3000萬公款，在各平台斗內（Donate、打賞）正妹直播主，遭逮時在「17直播」裡面，還有約300萬台幣的儲值；翁男為賠償公司，請直播公司退還剩餘儲值未果提告，北院23日判翁男敗訴，「17」免還。

翁男主張，他於2017年11月間，陸續儲值330萬，依目前剩餘「寶寶幣」2557萬7357點，折合台幣約301萬6757元，而他在2020年1月6日，已請律師發函終止契約，「17直播」就算合約內說不能退，也還是該把錢退給他。

「17直播」表示，平台讓他免費看，只有要斗內、跟直播主互動才需要買點數，而翁男付錢後，平台給出點數、他也用了其中一部分，不能把剩餘點數算錢要求退款，且直播平台，也不適用網路遊戲定型化契約退款規定，且翁男是拿公款來儲值，也無權要求返還不法所得（要也是公司來告）。

法官認為，翁男在註冊時，畫面上已載明「…當您註冊時表示您已同意服務條款…」，既然翁男成功註冊，對合約內容應有了解，服務條款自然生效，而只有要斗內直播主、玩遊戲互動才需要買點數，翁男買了點數，平台讓他可以去斗內，就已經完成買賣義務。

另外，遊戲條款內已載明，「您明確瞭解並同意，您購買點數是經過思考後的購買行為，除法律另有規定外，17Media沒有任何責任義務為您提供任何理由退款」，且直播產業是新興產業，目前無專法規範、只能由企業自律，17直播目前在民法上，沒有退款給翁男的理由，「法律另有規定」部分，也是考量之後可能有專法訂立才寫上去的。

而直播平台提供「影音直播」、「社群交友」服務，也與定型化契約適用的「連線遊戲」不同，法官認定翁男請求退款無理，判17直播免還。

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