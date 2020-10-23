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毛蟹殺手進駐！後龍溪架網全面攔截　見警狂奔...帳篷不要了

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▲苗栗縣河川生態保育協會，日前會同警方到後龍溪龜山大橋、頭屋大橋間河段取締及拆除違法設置的網具。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣河川生態保育協會，日前會同警方到後龍溪龜山大橋、頭屋大橋間河段取締及拆除違法設置的網具。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

近來正值毛蟹肥美時節，不肖民眾違反禁令設置定置網抓蟹情況日益劇增；苗栗縣河川生人員保育協會會同警方一同到後龍溪龜山大橋、頭屋大橋間河段取締及拆除違法設置的網具，現場果然發現1名男子疑似正在收蟹，見大批人馬趕緊「落跑」，志工立即拆除定置網具，同時拯救了網中的2隻大毛蟹。

協會理事長賴文鑫表示，苗栗縣政府為保育河川生態，在2011年就已公告中港溪、後龍溪及西湖溪3條河流的主流禁止以網具捕撈，違者可罰款3萬到15萬元。雖說保育慢慢小有成效，但秋蟹正值肥美時節，違法捕撈又有死灰復燃現象，協會志工最近巡守發現從龜山大橋到頭屋大橋間的河段又出現定置網，濫捕者還搭起了帳篷就近看管。

▲▼警方也在河床邊發現濫捕者私自搭設的帳篷；也在捕撈網內救出2隻大毛蟹，隨後野放回溪流中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警方也在河床邊發現涉濫捕者私自搭設的帳篷；保育人員也在捕撈網內救出2隻大毛蟹，隨後野放回溪流中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警方也在河床邊發現濫捕者私自搭設的帳篷；也在捕撈網內救出2隻大毛蟹，隨後野放回溪流中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方也表示，在新東大橋河床邊，當場查獲有石塊堆成蝦籠狀，尾端設有網具，更有疑似正在收蟹的男子，遠遠看到大批人員到來，拔腿就跑。保育人員也在放置的網中發現1公1母的肥蟹，估計市價大約在千元上下，隨後也將這2隻毛蟹野放回溪流之中。

賴文鑫也強調，雖然近年來違規設置的網具已減少，但是還是有少許的不肖人士違反禁令設置捕撈網；未來，協會人員還是會加強巡守，也呼籲大家一起來保育河川生態。

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