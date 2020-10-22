太扯了！分局發生「土石流」！　幸未造成裝備及財損失

▲台南市警三分局目前正進行耐震補強工程，在執行灌漿作業時，因施工人員不慎，造成混泥土自板模縫隙溢出，流入偵查隊辦公室及備勤室，施工單位迅速清理水泥，趕在中午恢復原狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局目前正進行耐震補強工程，22日上午10時30分許，施工單位執行灌漿作業時，因施工人員不慎，造成混泥土自板模縫隙溢出，流入偵查隊辦公室及備勤室，施工單位迅速清理水泥，趕在中午恢復原狀，警方清查並無造成裝備及財物損失。

市警三分局自2020年6月29日起至12月29日止，施作建築物耐震補強工程，施工期間三分局員警於現駐地執勤及辦公，勤、業務皆正常運作；工程包含結構方面的扶壁柱、減力牆、擴柱作業，以及外觀方面的磁磚、窗檯、廁所及浴室衛浴設備翻新等工程，除了確保建物安全及耐久使用外，期能全面提升員警辦公環境及工作品質。

市警三分局表示，這場突如其來的室內「土石流」雖令人訝異，但員警遇事不亂處變不驚，充分展現「刑事伯」身經百戰的硬漢本色，幸好施工單位馬上動員人力，在水泥尚未化前，趕快清理，在中午12時許清理完畢。

三分局強調，此事件雖為耐震補強小插曲，但後續將由業管單位要求施工單位全面檢視施工安全及品質，避免再發生類似事件。

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