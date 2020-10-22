教會長老告牧師！鼻遭飛拳刮傷　牧師：住所被侵入爆推擠已道歉

▲教會長老指控牧師打他，鼻子遭揮拳擦傷。（圖／長老提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化某教會驚爆出牧師被控涉毆長老疑雲！長老向上級、基督教彰化中會報告後已通過牧師不適任案，但因事情過了1個多月，中會尚未公布新的人事案，長老不滿決定將「家醜」爆料外揚以伸張正義。

長老指控，這名牧師在該教會工作近3年，每月支領酬勞6萬餘元，住在教會分配的宿舍（牧師館），事發時，他有事去宿舍要找牧師開會，卻被指擅闖私人空間，牧師並朝他揮拳傷及鼻子，就連眼鏡也被砸壞，事後已去醫院驗傷並向警方報案提告牧師傷害罪。

▲教會長老有驗傷單證明。（圖／長老提供）

長老另爆料宣稱教友常找不到牧師、開會時牧師也不到場，整天忙著用3支手機玩寶可夢，團契佈道也漫不經心，發生打人事件後，經向彰化中會報告，也通過不適任案，但延宕至今沒看到中會有發布新一波人事等作業。

受指控的牧師則表示，事發於8月28日（五）傍晚17：45分左右，這名長老假藉邀請開會為由，無預警下推開鐵門，擅自踏入牧師館內2步，當下牧師娘表明「這是我們家私人領域，進入應得我們同意，才能進來」，但該長老不願離開，牧師以身體阻檔長老繼續進入，二人推擠下重心不穩、撞開牧師館客廳的椅子與桌几。

牧師表示，因當下想蒐證，他右手臂也被對方抓到瘀傷，但反思後，一切都只是誤會一場，他並無意傷害對方、也已致歉。據了解，基督教重視愛、關懷與寬恕，聖經並有「生氣卻不要犯罪，不可含怒到日落」的經文，教會內發生衝突事件，已影響形象。

該名牧師另也發出聲明如下：

1. 教會所有空間為教會的所有權，但教會牧師館，係駐堂主任牧師使用權，其空間為牧師及家人私人領域。

2. 堅決否認，無動手打長老。

3. 毆打事件，已經進入司法程序，一切真偽，靜候法官傳喚與判定。

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