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女鄰居日夜激戰！她聽「高潮浪叫聲」受不了...投訴警回：無法可管

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鄰居整天床戰淫叫不斷，婦人忍無可忍怒向媒體爆料。（示意圖，圖非當事人，Pexels）

▲鄰居整天床戰淫叫不斷，婦人忍無可忍怒向媒體爆料。（示意圖，圖非當事人，Pexels）

圖文／鏡週刊

英國1名婦人向媒體投訴，表示鄰居日夜帶不同伴侶回家，每天瘋狂「大戰」，淫聲浪叫不間斷還會拍打牆壁，她向政府部門舉發此事，不料官員檢測後卻以「噪音未達標準」無法可管，氣得向媒體揭露此事。

英國曼徹斯特戈頓（Manchester Gorton）一名婦人向媒體指控，從今年3月起，住在隔壁的女鄰居每天都會在家中跟男伴做「羞羞的事」，伴隨著激烈的床叫聲，高潮時甚至還會敲打牆壁。更誇張的是，女鄰居白天晚上帶不同的伴侶回家，等於婦人一家無時無刻都被「淫叫」噪音騷擾。

婦人擔憂該名鄰居的行為，會影響到自己3名小孩的安危，於是在7月向相關單位投訴此事，但官員檢測後卻表示「聲音沒有超過標準值，無法可管」，由於婦人並無搬家的意願，忍無可忍才決定向媒體爆料此事。

此事被爆出後引來曼徹斯特當局關注，現已在婦人家中安裝噪音監控設置，檢測鄰居的叫聲是否達到標準，若超標將對她提出警告。


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