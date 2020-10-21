宏碁切入智慧家電！　宏碁智新全新品牌「acerpure」發表空氣清淨機

▲宏碁旗下宏碁智新全新品牌「acerpure」發表空氣清淨機。（圖／翻攝宏碁發表會）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（21）日舉辦全球線上發表會，旗下子公司宏碁智新全新品牌「acerpure」，發表智慧空氣品質解決方案，並推出全新acerpure cool二合一空氣循環清淨機與acerpure pro高效淨化空氣清淨機，跨足空氣清淨消費市場。

宏碁日前分割智慧空氣品質解決方案相關事業，並將子公司命名為宏碁智新（AcerPure Inc.），以「科技改善人類的生活品質」視為企業重要使命，並預計今年第4季進軍亞太市場，陸續在印度、泰國、馬來西亞、越南、印尼問世，搶攻空氣清淨商機。

宏碁智新董事長侯知遠表示，受疫情影響，民眾長時間處於室內，帶動人們對居家空氣品質的重視，針對循環對流、懸浮微粒或細菌等有害物質的隔離過濾或去除、除臭靜音等淨化設計，宏碁智新以AI偵測與數據分析技術為核心，打造全新acerpure空氣清淨機。

▲acerpure cool二合一空氣循環清淨機。（圖／宏碁提供）

acerpure cool二合一空氣循環清淨機則是雙效合一的完美體現，不僅提供高達16公尺的長距送風，僅3分鐘就能為8坪空間達到全室循環，空氣循環機與清淨機功能既能分開，也可單獨使用，讓小家庭、小資族也能輕鬆呼吸新鮮空氣。

acerpure pro高效淨化空氣清淨機擁有高達800 m3/h空氣輸出比率 （CADR），能以極靜的音量持續淨化空氣，成為30坪大空間的空氣清淨首選，並以簡約內斂的設計語言、LED直覺式觸控面板、貼心的兒童安全鎖，打造新世代的智慧生活樣貌。

acerpure系列透過三合一HEPA高規複合濾網，結合觸媒活性碳過濾網，可有效過濾PM1.0微粒及99.97%的0.3um懸浮微粒與去除細菌，隔絕有害氣體並去除異味；搭配Ag+銀離子濾網，經第三方實驗室測試，不僅可有效去除空氣中的細菌，更能有效對抗H1N1病毒活性。

▲acerpure pro高效淨化空氣清淨機。（圖／宏碁提供）

acerpure系列皆搭載PM1.0智慧偵測功能，自動感測室內空氣品質，以多段燈號即時顯示空氣品質變化，智慧調節清淨機運轉模式，高效淨化全室空氣，更採用多種氣味過濾技術，打造專業極效除臭模式，不僅能有效去除尼古丁（菸味）等常見異味，更能去除空氣中的甲醛及揮發性有害物質。

acerpure cool二合一空氣循環清淨機與acerpure pro高效淨化空氣清淨機自10月22日起在指定平台，售價分別為10990元與35000元，並贈送產品的濾網，只要在活動期間至官方網站完成產品註冊，還可延長產品保固至三年。