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宏碁聯手Porsche Design　打造頂級筆電Porsche Design Acer Book RS

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▲宏碁聯手Porsche Design　打造頂級筆電Porsche Design Acer Book RS。（圖／翻攝宏碁發表會）

▲宏碁聯手Porsche Design打造頂級筆電Porsche Design Acer Book RS。（圖／翻攝宏碁發表會）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（21）日舉辦全球線上發表會，宣布攜手Porsche Design，結合宏碁在技術創新及全球資通訊領域的經驗與Porsche Design功能設計理念及工程思維，共同推出第一個結合最新科技與極簡設計元素的頂級筆記型電腦Porsche Design Acer Book RS。

外觀方面，承襲Porsche Design追求卓越性能的設計理念，Porsche Design Acer Book RS是極致頂級筆電的代表，透過CNC鑽石切割工藝處理金屬外框，整機重量僅1.2公斤，厚度僅15.99公釐，帶來最佳的便攜性。

Porsche Design Acer Book RS頂級筆電以一體成型的特殊軸承作為連接，能在筆電打開時稍微抬高機身，進而提升散熱表現，並提供更符合人體工學的輸入體驗，背光按鍵讓使用者即使在低光源下也能輕鬆輸入，而精密的玻璃觸控面板可支援多點觸控，讓多工處理更加直覺。

▲宏碁聯手Porsche Design　打造頂級筆電Porsche Design Acer Book RS。（圖／宏碁提供）

▲宏碁發表Porsche Design Acer Book RS。（圖／宏碁提供）

規格方面，Porsche Design Acer Book RS最高搭載最新第11代Intel Core i72  、Intel Iris Xe顯示晶片或可選擇NVIDIA GeForce MX350顯示晶片和16 GB RAM；高解析度的14吋IPS3觸控螢幕覆蓋一層抗菌康寧大猩猩玻璃Antimicrobial Corning Gorilla Glass。

Porsche Design Acer Book RS涵蓋100％的sRGB色域，並採用超窄邊框，實現高達90%的超高屏佔比；雙銅熱導管可確保設備穩定運轉，電池續航力可提供17個小時的使用時間，同時只需快速充電30分鐘即可使用4小時。

▲宏碁聯手Porsche Design　打造頂級筆電Porsche Design Acer Book RS。（圖／宏碁提供）

▲Porsche Design Acer Book RS滑鼠。（圖／宏碁提供）

Porsche Design Acer Book RS同時支援雙頻Intel Wi-Fi 6（Gig+），擁有齊全的連接埠（USB-C、Thunderbolt 4和USB3.2 Gen 2），並支援一系列智慧辨識功能，例如可通過Windows Hello進行更安全的指紋登入、Modern Standby和Wake on Voice。

Porsche Design Acer Travel Pack RS專屬旅行組，包含滑鼠、滑鼠墊、配件收納包和筆電保護套，具保護收納等多功能特色，配件收納包是由ECCO PALERMO XA皮革製成；收納包通過磁性扣環連接著筆電保護套，保護套則採用1680D聚酯纖維製成，具有防水、防刮及磨損的效果。

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