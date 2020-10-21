她全身血…拱型趴在路中　科技廠27歲女員工「詭騎自撞」爆頭身亡

記者許力方、林悅／台南報導

台南安南區發生一起離奇死亡車禍，有民眾19日下午在科技五路發現一名女騎士渾身是血呈現拱狀，趴在中央分隔島上一動也不動，嚇得報案。警方調查發現，在南科上班的27歲謝姓女員工騎車到一半，突然開始詭異偏移，最後自撞爆頭送醫不治，她沒有酒駕，當時四周也沒有其他車輛和障礙物，懷疑是精神不濟釀禍。

警方調查，27歲謝姓女子在南科的工廠上班，19日下午1時許有事騎車外出洽公，行經科技五路時，突然失控自撞分隔島，緊急送奇美醫院，搶救近13小時，仍因頭部受重創，導致顱內出血、氣胸傷重不治。現場分隔島被撞碎，水泥塊崩落、鋼筋外露，上面還留有大片血跡，機車倒在一旁，殘骸四散一地，顯見撞擊力道之大。

▲女騎士全身是血拱型趴在路中，路人嚇壞報警。（圖／翻攝「台南諸事會社」）



▲27歲科技廠女員工疑精神不濟，自撞爆頭亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）



警方調閱路口監視器發現，謝女當時頭戴安全帽由從東往西，緩慢行駛在內側車道，下一秒卻突然詭異偏移，越騎越歪，最後自撞滑行數10公尺，瞬間塵土飛楊，她呈現拱形趴在分隔島上，機車、安全帽噴飛。

經勘查測繪蒐證，警方調查謝女有戴安全帽、沒有酒精反應，車禍當時四周沒有其他車輛經過，道路上也沒有障礙物，且生前沒有特殊疾病，依照監視器畫面研判，懷疑是精神不濟、恍神失控自撞，至於確切肇事原因仍待進一步釐清。

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▼分隔島水泥被撞崩落，現場殘骸四散留下斑斑血跡。

