強化山域救援能力　嘉縣購入SAR輕裝高山擔架

▲嘉義縣消防局為強化山域救援能力，購置SAR輕裝高山擔架。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局日前舉行「SAR輕裝高山擔架教育訓練」，由裝備原廠人員擔任教官，嘉義縣特種搜救隊及義勇特種搜救隊共8位學員。訓練中嘉義縣消防局局長呂清海、副局長蔡建安、搶救科科長王景賓也一同出席參與，藉由此次裝備的購置及專業訓練提升特種搜救隊、義勇特種搜救隊面對山域事故的救援能力，以展現嘉義縣政府及消防局守護民眾安全之決心。

為因應2019年行政院宣布「山林開放政策」，加上疫情緩解，國人旅遊人潮湧現，大幅帶動登山熱度，進而衍生山域意外事故案件驟升等現況，近3年統計分別為2018年14件、2019年17件、2020年24件。消防局有鑑於此，為減輕消防人員負擔， 109年特別編列採購預算計新台幣90萬元，採購SAR輕裝高山擔架2組、鈦籃式擔架3組，並安排訓練課程，課程內容包含救援擔架的器材操作教學、簡易故障排除、救援擔架各部位介紹、組裝與收納、救援擔架的清潔與保養並記錄、實際吊掛與運送、救援擔架安全注意事項、擔架操作與簡易故障排除等。

採購之SAR輕裝高山擔架、鈦籃式擔架，分別配發於奮起湖、阿里山、祥和、雙福及三和分隊，其中SAR輕裝高山擔架特色：可摺疊、易於消防人員搬運及攜帶，收納後可直接背負於雙肩上(單人可背負)；輕量化(本體重量約11公斤)，減輕消防人員負擔；在狹小山區或道路搬運，不利水平左右搬運時，可組裝提把前後搬運；擔架可加裝輪胎，減輕消防人員負擔；擔架前端可加裝傷患頭部保護罩，可保護傷者頭部。

呂清海表示，自從政府開放山域以後，嘉義縣的水漾森林、眠月線、玉山等路線是民眾的最愛，嘉縣分別於2018年發生14件、2019年17件、2020年24件的山難，成長率為41%，所以為了強化山林的救援工作，縣政府支援相關設備經費，今年特別採購SAR輕裝高山擔架，可以折疊、輕量化，且最大特點可加裝輪胎及保護傷患頭部的保護裝置，適用狹小山區及道路的搬運。此次藉由添購新型救災器材，可以落實我們保護國人的生命安全，亦可提升消防人員救災安全，及提高救災效能。