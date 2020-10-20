失戀男自殘坐橋墩　傳自拍照跟朋友道別…警衝現場驚險救人

▲楊男失戀爬大漢橋意圖輕生（紅圈），警員洪哲偉趴欄杆救援 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子與女友多次分分合合，終究遭甩，先用美工刀割腕自殘，再跑到大漢橋上橋墩意圖輕生，過程中不忘自拍傳給友人道別，朋友擔心他安危，立即報警，警員到場不畏橋面強風，直接跨過橋邊護欄趴在欄杆上，對他勸說，最後成功突破男子心防，將他拉回橋上。

18日晚間10時許，新北市新莊警分局接獲報案，指稱朋友29歲楊姓男子自拍一張在橋上的照片，擔心他會尋短，請求警方協助；警員洪哲偉透過照片背景，一眼認出是轄區大漢橋上，立刻與警員蔡承霖、鄭允成趕到現場。

▼新莊警分局洪哲偉警員不畏橋上強風，救回失戀男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新莊派出所洪姓等3警員到達時，見楊男坐在橋墩上，情緒相當不穩定，先對他喊話「不要衝動，不要跳，有話好好說，有什麼困難我們可以幫助你」，過程中，洪警員跨過欄杆，不畏橋上強風，隨時有可能墜下橋的風險，就是要勸他回頭，更打電話給楊男媽媽及好友，想用親情軟化他輕生堅定的念頭，最後終於勸他爬回橋上安全區域。

據了解，楊男有交往多年女友，但兩人多次分分合合，最後仍因個性不合遭女友甩了，由於楊男用情至深，心裡那道關卡過不去，才會先用美工刀割腕自殘，再跑到大漢橋企圖輕生，還好當時楊男自拍照片傳給友人道別，加上警方判斷地點正確，成功救回楊男一命。

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▼洪哲偉警員勸回楊男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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