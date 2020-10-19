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嘉縣推腹愁者步道聯盟　用腿力挑戰台灣小百岳獨立山

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▲▼ 嘉義腹愁者步道聯盟徵盟友！用腿力挑戰台灣小百岳獨立山 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲獨立山古道 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局官方臉書「慢遊嘉義」，近日舉辦「達人帶路」挑戰獨立山步道，完成指定步驟並留言1句「挑戰獨立山」宣言，就可參加線上抽獎，實體活動預計在11月擇一週末舉辦，由知名健身網紅「丁小羽」，帶領加入腹愁者步道聯盟的民眾，一起打擊肉肉、創造六塊肌，用腿力轉大人！

▲▼ 嘉義腹愁者步道聯盟徵盟友！用腿力挑戰台灣小百岳獨立山 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲特富野古道 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁介紹，嘉義竹崎的獨立山步道是全台唯一與鐵道相依的步道，也是台灣小百岳編號58，因地形建造「螺旋狀三迴旋」登山鐵道，少見的建築工法開拓鐵路史上新頁，而沿途特殊景緻，鐵道、山巒、隧道、火車、清霧，忽左忽右出現，景觀變化多端，時常吸引許多網紅前來拍攝。

翁章梁說，健行是樂齡、親子、不分老幼都能享受的親山運動！近期，嘉義縣文化觀光局結合山脈旅遊推出「嘉遊好步道 嘉義最上道」活動，力推12條嘉義縣「好．野．人」步道，而獨立山步道就是其一；旅客除了可獲得安心旅遊的住宿補助1000元，還能收到嘉義縣加碼贈送的300元Q碰券(總計10000份)及Q嘉義紀念商品，一次旅行享受多重優惠，趁著國慶連假遊嘉義走步道正是時候。

▲▼ 嘉義腹愁者步道聯盟徵盟友！用腿力挑戰台灣小百岳獨立山 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲千年蝙蝠洞及燕子崖 。（圖／記者翁伊森翻攝）

文化觀光局長許有仁說明，今年是「脊梁山脈旅遊年」，嘉義縣為推廣縣內熱門登山步道，本月推出「達人帶路」線上抽獎結合線下活動，除了能推廣嘉義縣自然美景觀光旅遊，更重要的是帶動健走登山的風潮，讓民眾在步道美景伴隨下，鍛鍊身體、提升多巴胺，有助身體心靈健康。

▲▼ 嘉義腹愁者步道聯盟徵盟友！用腿力挑戰台灣小百岳獨立山 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲二延平山步道 。（圖／記者翁伊森翻攝）

許有仁表示，除了竹崎獨立山，還有梅山太興岩步道、瑞里青年嶺、竹坑溪步道、頂石棹步道群及奮起湖杉林木棧道等多條熱門步道，歡迎民眾從更多面向體驗軸線觀光旅遊，把握週末雙十連假，來場身心療癒的健身之旅吧！

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