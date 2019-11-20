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嘉縣推農家體驗　捕魚捕蝦還有滿滿玫瑰花

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▲▼ 嘉縣推農村體驗，讓遊客體驗不同山海遊趣。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉縣推農村體驗，好吃的楊桃汁也可以做成楊桃雞。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓全台民眾更認識嘉義，嘉義縣政府推出「嘉義縣農嘉樂-農家暢遊」，讓民眾暢玩嘉義山、海、平原，體驗農趣，還有機會抱回大獎，參加終極加碼抽，把Nintendo Switch、飛利浦健康無油氣炸鍋與電烤箱帶回家，嘉義縣文化觀光局力邀全台民眾把握活動期間，手刀預約農事體驗，詳細活動情形請上FB「慢遊嘉義」查詢。

▲▼ 嘉縣推農村體驗，讓遊客體驗不同山海遊趣。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 玫瑰巧克力。（圖／記者翁伊森翻攝）


縣長翁章梁指出，嘉義縣產業包羅萬象，農、漁產種類與數量更是豐沛，近年來流行「體驗式行銷」在嘉義縣同樣蓬勃發展，如今年初試啼聲的「108年嘉義縣農嘉樂」即為一例，活動網羅在地農、漁業者共襄盛舉，推出多達14種農趣體驗，帶動在地農、漁業者另一旅遊商機，更創造機會、讓全台民眾能深入嘉義、感受嘉義並愛上嘉義。

▲▼ 嘉縣推農村體驗，讓遊客體驗不同山海遊趣。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉縣推農村體驗還可以捕魚捕蝦。（圖／記者翁伊森翻攝）


文化觀光局局長許有仁表示，此次農事體驗活動受到熱烈迴響，只要跟著嘉義縣文化觀光局的「回嘉農情」套餐，除可暢遊山、海、平原不同區域的農趣體驗之外，更能搭配周邊景點、自由創造屬於自己的最「嘉」行程。活動也與旅行社合作，推出車資優惠的「農」情遊程，每人只要299元起，即可暢玩農趣體驗、暢遊嘉縣景點。

▲▼ 嘉縣推農村體驗，讓遊客體驗不同山海遊趣。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 親手做紅龜粿（圖／記者翁伊森翻攝）

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關鍵字：

嘉義縣農嘉樂慢遊嘉義

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