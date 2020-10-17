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妻難產去世！25歲單親爸痛訴「活得比誰都難」　求救文反被罵爆

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▲▼日本一位單親媽雇用假爸爸騙了女兒10年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友日前發文淚訴，愛妻難產去世，今年25歲的他除了獨力照顧孩子外，還得奉養年邁父母，加上經濟條件並不寬裕，他不禁淚喊「想找一個人和我一起分擔。」不料，文章被大肆嘲諷，甚至有不少人認為，他只是想找免費的保母而已。

男網友在「靠北老婆」發文提到，「生孩子的時候醫生說是男孩子，讓我簽協議保大，就是一個搶救什麽的單子，還讓我拿著單子去交錢，但是我猶豫了，我想兩個都要！後來老婆撐不住，醫生把孩子刨出來，她沒有福享受，孩子還沒長大就去世了。」

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他接著大吐苦水，「父母年紀大了，我得照顧他們，同時得照顧孩子，還要上班，我今年才25歲，也沒有什麽經濟能力和時間，我現在真的活得比誰都難，好痛苦！想找一個人和我一起分擔。

如今，孩子已滿月大，家裡催促他去相親，而他對此不太樂觀，「剛死老婆怕別人覺得晦氣，不敢再娶，也怕人家嫌棄不肯照顧孩子。」

▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）

雖然文章博得些許同情，但更多網友吐槽，「25歲講得好像多老一樣，全台就你活得難，比你痛苦、比你難的大有人在好嗎」、「怎麼可能馬上會有分擔的人出現，腦袋想得太簡單了。換位思考...你願意嗎」、「才25歲應該為了小孩好好打拚，而不是趕快幫小孩找個媽媽」、「孩子剛滿月家人就急著要你去相親？你們是想找個人幫忙賺錢、顧小孩而已吧」、「你老婆真的好可憐，為了孩子生命都失去，你們全家卻把她當生孩子的工具而已」。

眼看負面評論洗版，原po無奈直呼，「我是認真尋求大家幫助的，沒必要一個勁諷刺我吧！我只想問我應該怎麽辦？」

不過，也有網友點出幾個關鍵，包括文中的用字遣詞、醫院是出院才結帳等，斷定這是創作文，「這文章我看過中國版，而且內容不符合台灣社會。創作文不切實際，退～」、「創作文，台灣都出院時才結帳的」、「這種一看就是沒啥營養的釣魚文」。

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