活活燒死堂妹！高雄男買30公升汽油…電擊棒點燃　一審判決出爐

▲王皇閔縱火燒死堂妹，今被判無期徒刑 。（圖／記者洪正達攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄60歲男子王皇閔疑似與堂弟發生爭執，蓄意購買30公生的汽油分裝成30瓶，堆放在堂弟、堂妹的臥室及陽台再引燃，導致堂妹逃生不及慘死、堂弟重傷。高雄地院今依殺人罪，判處王皇閔無期徒刑、褫奪公權終身，全案可上訴。

王皇閔2019年與堂弟爭執後扭打，雙方對簿公堂；王皇閔氣不過，今年3月初前後在加油站購買30公升的汽油後，自行分裝成63瓶裝，再以5至6瓶的數量裝袋，於3月5日晚間攀爬陽台進入堂弟堂妹家中布置火線。

王皇閔進入室內，拿汽油潑灑堂弟、堂妹的房門及走道，再用電擊棒引燃汽油，雖然堂妹聽到聲響大喊「趕快報警！」卻逃生不及，全身燒燙傷後一氧化碳中毒，熱休克死亡，而堂弟則破窗跳下陽台，全身33%二、三度灼傷，急救後保住一命。

▲王皇閔辯稱沒有殺人意圖 。（圖／記者洪正達翻攝）



王皇閔案發後躲藏14天，於林園落網；他偵訊時坦言購買汽油、潑灑及引發火勢事實，但否認有殺人、縱火意圖，辯稱「沒想到電擊棒會引燃火勢」。

高雄地院認為，王男犯案前託付家人給友人照顧，且半夜潛入堂妹家中布置火線，用電擊棒點火後未報警，逃亡14天，可見計畫詳密，犯後也未有悔悟，因此依殺人罪判王皇閔無期徒刑，褫奪公權終身。

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