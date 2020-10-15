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慎入！少年遭血腥行刑「雙眼被挖、雙手被斬」畫面曝...驚動國王

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實習記者陳妙津／綜合報導

約旦近日發生一起震驚全國的血腥綁架案件。一名16歲少年在當地時間13日，突然遭10名持械暴徒以小巴綁架到郊外，並被砍斷雙手，雙眼也遭挖出。這起驚悚案件也驚動國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）。

據英國《每日郵報》報導，少年沙勒（Saleh）13日出門買麵包時，突然遭到10名持槍歹徒押上一輛小巴，並被帶到一處荒郊野外。從曝光影片中可見，16歲的沙勒受害後蹲坐在地，雙手齊腕被斬斷，兩眼滲血，週身都是鮮紅的血跡，因畫面過於驚悚，曝光後便火速被當局下令刪除，目前僅留下照片在網路上瘋傳。

由於這起案件太過驚悚，引起約旦全國矚目，連國王阿布杜拉二世都感到十分震驚，指示將沙勒轉往首都安曼的皇家醫院、侯賽因國王醫學中心（King Hussein Medical City），以確保沙勒得到最好治療。不少網友也在網路上為沙勒集氣，並痛批綁匪毫無人性。

▲▼沙勒的遭遇讓約旦全國震驚。（圖／截自推特／@abid_mayan）

▲沙勒的遭遇震驚約旦全國。（圖／截自推特／@abid_mayan）

據當地媒體指出，其中一名綁匪的叔叔日前遭到殺害，綁匪們相信兇手便是沙勒的父親，仇怨之下而策劃此案報復。所幸沙勒雖深受重傷，但術後復原情況穩定，並對外說明案情經過，「我認得這些罪犯，當時一看到就試圖逃跑，但最後還是被抓住，被帶到荒郊野外的一間廢墟裡，他們就在那砍斷我的手，挖我的眼睛。我只能祈求神給我力量度過一切。」

▲涉案犯嫌長相被約旦網友曝光。 

沙勒的母親受訪時也泣不成聲，無法相信好好的兒子出門一趟竟遇上如此慘禍，從此變成殘廢。目前警方已逮捕11名涉案犯嫌，其中一人據信拍攝了沙勒遭砍後的恐怖影片，將待進一步偵訊釐清。司法部長塔胡尼(Bassam Talhouni)則表示，將依法行政，對破壞社會和平安全，及恐嚇公民的綁匪們施以最嚴厲的懲罰。

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