快訊／約旦首都郊區發生大爆炸！　「煙花式火光」照亮夜空

▲約旦大爆炸。(圖/翻攝自推特/@arabnews)

記者蔡儀潔/綜合報導

約旦首都郊區發生大爆炸!據今日俄羅斯(RT)最新消息,在約旦首都安曼省東北部的扎爾卡市( Zarqa)外,發生一系列爆炸,爆炸火光照亮了夜空。

▲爆炸發生後,約旦警方關閉了首都安曼至扎爾卡市的高速公路。(圖/路透)

據路透報導,事發地點位於加巴維的一個軍事彈藥庫。網傳影片可以看到,一個巨大的火球升入夜空,隨後濃煙密佈,畫面相當驚人。當地市民透露,房屋的窗戶被瞬間打碎,在那裡還可以看到大火。

約旦新聞事務部長Amjad Adaileh表示,爆炸發生在無人居住區內的一個軍事彈藥庫,事故是由電氣短路引起,截至目前,尚未造成人員傷亡。

#BREAKING: Explosions heard in the Jordanian city of Zarqa. Initial reports say it was ammunition stores at a military installation. (Video: Social media)https://t.co/N6WUcougWn pic.twitter.com/87PoKfxHBv