男友偷她錢去嫖妓！34E閨蜜偽裝外送茶釣魚：要約還要省開房錢

▲原PO在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）



記者崔子柔／綜合報導

一名女大生13日發文表示，她之前發現男友偷了她的錢後試圖聯繫他，結果所有通訊軟體都被封鎖，之後閨蜜為了幫她揪出渣男，偽裝成外約茶妹，原本以為男友不會上鉤，結果他卻很有興趣，不斷詢問細節，還對「外約費用」討價還價，讓她直傻眼覺得看錯人。

原PO 13日在Dcard心情板發文指出，和男友從高中到大學都同校，對方平常看起來也不缺錢，打扮得乾淨斯文，「沒想到私底下摳到不行就算了，竟然會做出這種事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，男友從不主動介紹家人朋友給她認識，也不透露自己住在哪，頗有神秘感，「我非常確定錢是他拿走的，因為我們回家前去買宵夜，付錢時我看了錢包裡的鈔票大約是1500，買了宵夜200，等於剩下1300」，沒想到人跟人之間的信任就跟幾張鈔票一樣薄，「隔天早起準備上班，一打開錢包裡面只剩下零錢，鈔票全部沒了」。

原PO還思考要怎麼禮貌地詢問男友，結果發現聯絡方式全被封鎖，交往期間一直是AA制，也沒有把對方當司機，實在想不透偷錢的動機，「拿了我1300後要過著躲躲藏藏的日子，怎麼看都不划算吧？」

原PO的朋友聯絡男友後也被封鎖，不過有一個朋友提出假扮成外送茶，原PO起初還覺得男友小氣又老實，這招行不通，沒想到男友卻一步步上鉤。

▲原PO好友假扮成外送茶讓男友上鉤。（圖／翻攝自Dcard）



原PO男友不斷詢問細節，要求要看身材照，顯得很有興趣，不過他到談價格的時候竟還計較開房費用，希望直接到對方租屋處省一筆，讓原PO苦笑，「只能慶幸他早點離開我」。

▲男友「小氣到最後一秒」讓原PO傻眼。（圖／翻攝自Dcard）



有網友留言建議「可以請朋友假扮的外送茶跟前男友說他付房間錢，送他什麼什麼服務 ，把他騙出來旅館，等他在櫃檯付完錢就可以馬上出來拆穿騙局」，不過原PO表示，「這招原本是我們的計畫，但他實在太小氣了糾結房間錢太久，於是我們決定不要跟他繼續耗下去」。

▼不少網友認為是花1300元看清一個人，划得來。（圖／翻攝自Dcard）

