　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

收不到大麻包裹「怕黑吃黑」　找人電詢郵局結果全落網

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼包裹，貨物。（圖／免費圖庫pixabay）

▲王姓男子因為擔心運毒被黑吃黑，叫人詢問郵局包裹下落，導致上下線4人都被逮。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

王姓男子今年6月間，指示張姓男子等著收取藏有4公斤大麻、500克大麻巧克力的國際包裹，結果遲遲等不到張男回復，王男擔心被黑吃黑，另外要白姓男子打電話去郵局問問包裹下落，其實這批包裹早被檢調攔截，靠著這通電話，循線逮到白男與王男，再追到上游寄貨人，將這4名想靠大麻賺錢的毒販一網打盡，14日依運輸二級毒品等罪起訴。

大麻菸草每公斤在海外價格約20萬元，在台灣則可飆到每公斤80萬到100萬元不等，檢調6月間獲報，海關攔截到5個來自加拿大的可疑郵包，其中4包分別用烤箱、吸塵器等家電偽裝掩護各約1公斤的大麻菸草，1包是500克大麻巧克力、糖果。

專案人員決定放行其中1包，讓郵局循正常流程送到張姓男子手中，順勢將張男逮捕，張男聲稱自己受人所託抽成賺外快，檢察官將他聲押獲准，同時將毒品查扣，沒想到隔沒多久，郵局接到白姓男子電話，詢問包裹下落，檢調再循線找到白男。

白男供稱，因為王姓友人說有批包裹依郵局追蹤系統，早就到台灣了，但是收貨人都沒回應，王男就叫白男去問問下落；王男到案表示，自己只是中間人，並供出另名張姓男子和馬來西亞籍、綽號「大林」的朋友負責寄貨，他只是安排收貨，沒想到最後因為他自己怕被黑吃黑，讓檢調一口氣逮捕了他們4人，被依違反《毒品防制條例》運輸二級毒品等罪起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

他躲友善廁所偷拍...「怎麼是壯男」狂刪照！被壓在地上等警察

機車三貼擦撞「6月大兒頭墜地不治」　傷心父母過失致死緩起訴

「援交妹」ㄋㄞ：錢放信箱再上來　2猴急男照辦...沒看到人錢不見了

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
「高雄小弟」混不下去投靠中部大哥　被推去嗆「教父」慘成砲灰
七年級10大衰事「教召只排第4」　低薪22K由來超諷刺
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

代墊出遊費7700元...找友人追討　欠債男撂5人北投砍殺！無辜友中刀

「高雄小弟」混不下去投靠中部大哥　被推去嗆「教父」慘成砲灰

收不到大麻包裹「怕黑吃黑」　找人電詢郵局結果全落網

七堵「千年烏木八卦池」30錦鯉翻肚慘死　攤商驚見「池底3包」報警！

北市黑幫打架！警通報變「推擠」　20人「夜店格鬥」迄今未逮1人

名醫江守山給44名員工健檢「詐健保費12萬」　一審遭判5個月

見不得光！黑垃圾袋封窗...宅男紫外燈種大麻自吸兼販賣

他躲友善廁所偷拍...「怎麼是壯男」狂刪照！被壓在地上等警察

台南民宅竟藏毒品分裝工廠　起出6公斤毒咖啡及疑似爆裂物

詹江村罵舔共被訴！稱法官「小妹妹」認定有罪　法院罕見回擊

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

代墊出遊費7700元...找友人追討　欠債男撂5人北投砍殺！無辜友中刀

「高雄小弟」混不下去投靠中部大哥　被推去嗆「教父」慘成砲灰

收不到大麻包裹「怕黑吃黑」　找人電詢郵局結果全落網

七堵「千年烏木八卦池」30錦鯉翻肚慘死　攤商驚見「池底3包」報警！

北市黑幫打架！警通報變「推擠」　20人「夜店格鬥」迄今未逮1人

名醫江守山給44名員工健檢「詐健保費12萬」　一審遭判5個月

見不得光！黑垃圾袋封窗...宅男紫外燈種大麻自吸兼販賣

他躲友善廁所偷拍...「怎麼是壯男」狂刪照！被壓在地上等警察

台南民宅竟藏毒品分裝工廠　起出6公斤毒咖啡及疑似爆裂物

詹江村罵舔共被訴！稱法官「小妹妹」認定有罪　法院罕見回擊

日本最新潛艦「大鯨號」下水　2022年3月服役

吃「隔夜菜便當」恐致癌？專家傳授5招細菌不爆長：口水也要避

崑山科大研發能量大爆發　第13屆萬潤創新創意競賽獲獎數全國最高

代墊出遊費7700元...找友人追討　欠債男撂5人北投砍殺！無辜友中刀

焦凡凡爸年輕時超帥「風靡無數女生」　網友看照片信了：顏值根本可拍電影

SBL／台啤霸氣火力放送　狂收2連勝14分宰九太

日職／涌井秀章10年前對決陳偉殷完投敗　這次討回來

民進黨：蔡英文未對媒體換照發言　相關新聞有誤導視聽嫌疑

最接地氣的議會　台南市婦女會賀市議會透明度全國第一　

「雷根號」航母印度洋演習結束　突掉頭去南海

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

直擊／雞拔完毛「泡漂白水」30mins

開南大學大四男5樓墜落　送醫宣告不治

館長案「律師竟是煙霧彈」　劉丞浩真正老大曝

他床事「碰到就結束」　遭老婆怒踹下床…崩潰喊離

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

快訊／新竹五指山轎車自撞山壁！釀1死4傷

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

現役特戰兵搶劫　遭退役學長暴打

情侶開共同戶！她分手驚30萬消失　貪男下場曝

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

中部大哥高雄沒賭夠小弟幫砸店　惹到地頭蛇手骨被砸粉碎

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

iPhone 12報到！7大亮點一次看

24小時通水管「喊價1萬5」！人夫1句話他秒降價

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面