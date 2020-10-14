收不到大麻包裹「怕黑吃黑」　找人電詢郵局結果全落網

▲王姓男子因為擔心運毒被黑吃黑，叫人詢問郵局包裹下落，導致上下線4人都被逮。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

王姓男子今年6月間，指示張姓男子等著收取藏有4公斤大麻、500克大麻巧克力的國際包裹，結果遲遲等不到張男回復，王男擔心被黑吃黑，另外要白姓男子打電話去郵局問問包裹下落，其實這批包裹早被檢調攔截，靠著這通電話，循線逮到白男與王男，再追到上游寄貨人，將這4名想靠大麻賺錢的毒販一網打盡，14日依運輸二級毒品等罪起訴。

大麻菸草每公斤在海外價格約20萬元，在台灣則可飆到每公斤80萬到100萬元不等，檢調6月間獲報，海關攔截到5個來自加拿大的可疑郵包，其中4包分別用烤箱、吸塵器等家電偽裝掩護各約1公斤的大麻菸草，1包是500克大麻巧克力、糖果。

專案人員決定放行其中1包，讓郵局循正常流程送到張姓男子手中，順勢將張男逮捕，張男聲稱自己受人所託抽成賺外快，檢察官將他聲押獲准，同時將毒品查扣，沒想到隔沒多久，郵局接到白姓男子電話，詢問包裹下落，檢調再循線找到白男。

白男供稱，因為王姓友人說有批包裹依郵局追蹤系統，早就到台灣了，但是收貨人都沒回應，王男就叫白男去問問下落；王男到案表示，自己只是中間人，並供出另名張姓男子和馬來西亞籍、綽號「大林」的朋友負責寄貨，他只是安排收貨，沒想到最後因為他自己怕被黑吃黑，讓檢調一口氣逮捕了他們4人，被依違反《毒品防制條例》運輸二級毒品等罪起訴。

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