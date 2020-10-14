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新海橋遇「101分帥警」！她喊：想被臨檢…爸冷回　無碼照公布了

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新海橋遇「101分帥警」！她喊：想被臨檢…爸冷回　無碼照公布了。（圖／翻攝爆怨公社臉書社團）

▲原PO從副駕駛座拍下帥警面容。（圖／翻攝爆怨公社臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享在連接新北市板橋和新莊的新海大橋，看到一名帥警察，結果聽到爸爸冷回，讓她直呼「我不記得我們家住軍火庫啊！你是撿到槍？」她也大讚這名天菜警察，「最高分如果是100 ，他是101」，後來還應其他人要求公布「無碼照」。

「抱怨我爸！」原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，11日跟爸爸去買東西，回程時遇到警察臨檢，「當時我在低頭玩手機，結果抬頭一看....『哇！左邊那位也太帥了吧～～很ok耶』！」

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原PO當下問爸爸，「可以跟你換位置嘛？想被臨檢嘿嘿嘿。」她表示，結果爸爸只冷冷回了幾句，「不用麻煩啦，我等等載妳去派出所」、「還是妳比較想去地檢署、看守所」、「要不然少年觀護...啊算了，老大不小了，還是去女子看守所好了。」她寫道，「我不記得我們家住軍火庫啊！你是撿到槍？」

▼原PO應網友要求公布無碼照。（圖／翻攝爆怨公社臉書社團）

新海橋遇「101分帥警」！她喊：想被臨檢…爸冷回　無碼照公布了。（圖／翻攝爆怨公社臉書社團）

根據原PO貼出的照片，只見帥警的眼睛被畫上一條白線，讓其他人直呼，「我要抱怨妳，為何帥哥自己獨享？我要無碼版的，交出來！」而她也應網友要求公布無碼照。

有網友留言，同一天也在新海橋看到這名警察，「真的帥」；原PO回，「哈哈哈，對～最高分如果是100 ，他是101。」另一人說，「右邊的感覺也不錯啊」；原PO回，「右邊的是可愛型～因為我個人偏好左邊的型，哈哈哈。」

其他人笑說，「爸爸吃醋啦」、「前世情人在吃醋了」。一名人妻則分享自己的經驗，「有次我被攔下，警察也超帥的，叫我酒測，我問是要吹嗎？帥警竟靦腆笑笑說對，我都快被迷倒了。可惜我老公在旁邊，哈哈哈哈。」

▼原PO分享臨檢遇到帥警。（圖／示意照）

▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／ETtoday資料照）

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