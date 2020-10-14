全球首例！荷蘭89歲老婦「二度感染」新冠不治　兩次確診僅隔59天

▲荷蘭一名89歲婦女成為全球首例「二度感染」新冠肺炎死亡的病患。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

荷蘭一名89歲婦女成為全球首例「二度感染」新冠肺炎死亡的病患。這名婦女本身患有淋巴癌，在首次感染59天後，她再次出現發燒、咳嗽及呼吸困難的症狀，最終不幸病逝；研究人員也指出，婦女兩次感染的病毒基因不同，所以排除復發可能，證實為二次感染。

根據CNN報導，荷蘭馬斯特里赫特大學醫學中心（Maastricht University Medical Center）的研究人員在牛津大學《臨床傳染病》期刊發表的論文指出，當地一名89歲的婦女患有罕見的「華氏巨球蛋白血症」（Waldenstrom's macroglobulinemia）是淋巴癌的一種，會傷害到人體的免疫系統。

研究指出，這名婦女起初因為嚴重咳嗽與發燒入院，經檢查後確診，治療5天後即出院，除了疲勞感以外，幾乎已無任何症狀。婦女繼續接受癌症化療兩天後，也就是首次染疫發病59天後，卻又出現發燒、咳嗽與呼吸困難的症狀。

當時婦女的新冠二次檢測結果為陽性，且血氧飽和度為90％，呼吸頻率為40次／分，屬於新冠肺炎的重症病患，在第4天與第6天的檢測中也未發現抗體，病情在第8天惡化，兩星期後不幸病逝。

研究人員指出，他們比較了婦女兩次感染的病毒樣本發現，兩次病毒的基因並不相同，確認是二度感染而非復發，這也是全球首例二度感染死亡的病例。

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