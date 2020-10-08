瘋電影／名偵探奶奶　天下無不是的父母　

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇情流暢典型商業娛樂片，懸疑和推理的內容並不生澀，很快就猜到劇情，不過韓式的親情老梗還是鐵效果，就算是一開始就猜到兇手，卻仍能夠在過程中享受溫暖，母親對兒子的深情付出，即使在罹患老人癡呆以後，仍不遺忘對兒子的愧疚，整體感是好看的。

嚴格說起來並不是推理劇，而是溫馨親情家庭喜劇，再多的不是，親生的父母子女就是沒有不可原諒的錯誤，在全球老人化的社會型態裡，這部電影有著寓教於樂的內涵，不錯看。

片 名：名偵探奶奶

英文片名：Oh！My Gran

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2020-09-18

片 長：01時50分

導 演：鄭世教(Jeong Se-kyo)

演 員：羅文姬 、 李熙峻 、 崔元榮(Won-Young Cho) 、 朴志映(Ji-yeong Park) 、 李真珠(Jinju Lee)

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：CatchPlay

劇情大綱



一位患有阿茲海默症的奶奶（羅文姬 飾），竟是肇逃案件的唯一目擊證人！平時和兒子（李熙峻 飾）與孫女相依為命，奶奶最疼愛的孫女竟慘遭車禍陷入昏迷。警方辦案只能依靠失憶奶奶毫無邏輯的胡言亂語、天外飛來一筆的說詞來回拼湊，他們能否用無厘頭的線索順利揪出兇手呢？







▲失智症的奶奶是孫女被撞的唯一目擊者。

▲即使失智，仍然記得自己最疼愛的是獨生子。

▲利用片段的記憶尋找肇事者。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI