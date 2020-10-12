瘋電影／特務搞飛機　菜市場版的史密斯夫婦

文／賴賴

瘋言瘋語：

雖然不是一線大明星，但劇本流暢好看，喜感十足，典型娛樂片，加上和史密斯夫婦聯想，韓國菜市場的史密斯夫妻別有風味，適合放假放鬆的娛樂片。

韓國電影最強的還是節奏掌握，與劇本品質控制，尤其是以娛樂片的TA設定清晰，典型商業色彩，觀眾看得哈哈大笑以及看完溫暖，不必太在乎過程的可行性與邏輯，單就觀眾期待考量便是最佳商業片，好看。

菜市場版的史密斯夫婦，真的很有梗，加上韓式誇張，好笑。

片 名：特務搞飛機

英文片名：Ok! Madam

類 型：動作、喜劇

口碑場日期：09-04 ~09-06

上映日期：2020-09-11

片 長：01時41分

導 演：李澈河(Lee Cheol-Ha)

演 員：嚴正化(Uhm Jung-hwa) 、 朴星雄(Park Sung-woong) 、 金南佶 、 鄭滿植 、 李先彬(Lee Seon-bin) 、 裴正楠(Bae Jung-nam) 、 李相侖(Lee Sang-yoon)

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：采昌

劇情大綱



地表最強大媽，拯救空中危「機」

人氣麻花店老闆娘美英（嚴正化飾演），雖然一家人生活艱困，但她卻非常珍惜家人。某日，她意外獲得夏威夷旅行的機會，讓她帶著電腦修理高手老公石煥（朴星雄飾演）與女兒，展開人生首次的海外之旅。就在她們準備登機時，一群恐怖分子也登上同一班機，並在起飛後不久劫持了整架班機。眼看人生最大的幸福即將變調，也為了拯救家人與其他乘客，美英決定放下平凡過往，展現她隱藏已久的內功，開始營救全機乘客…。

▲菜市場賣麻花捲的老闆娘，抽中夏威夷旅遊券。

▲北韓軍官劫機尋找脫北情報局。

▲原來老闆娘隱姓埋名，實際上深懷武功。

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