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瘋電影／殺戮荒村　荒村不斷有人被殺主謀竟然是...

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文／賴賴

▲▼殺戮荒村。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

看完會胃痛的一部超級驚悚恐怖警世電影，一個與世無爭，充滿低端人口的邊疆村莊，就算消失在地圖上也不會有人發現，於是政府要處理他，有夠誇張諷刺的劇情，似乎在現在這個環境，可以發生或正在發生，不論老弱婦孺，只要有本事自我保護，但是大部分老百姓哪有這種本事，除非是黑幫村。

電影有非常非常強大的警世意義，壓根沒想過會被政府消滅，我們身在台灣真的很幸福，看著大環境變遷越來越艱鉅，疫情肆虐沒人好過，經濟萎縮糧食危機，風火連日燒滅了幾座森林，大水淹掉多少村莊，一定要珍惜活著的時光，多做好事，並且懺悔為什麼我們沒有好好愛惜這個地球。

電影題材太新穎，也拉出格局看到世界外的環境，文青電影。


片　　名：殺戮荒村
英文片名：Bacurau
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2020-09-25
片　　長：02時11分
導　　演：胡里安諾杜內耶斯(Juliano Dornelles) 、 克雷伯曼東沙費侯(Kleber Mendonca Filho)
演　　員：烏多基爾(Udo Kier) 、 索尼婭布拉加(Sônia Braga) 、 芭 芭拉科倫(Bárbara Colen)
國　　家：巴西 
語　　言：葡萄牙語
發行公司：捷傑電影

劇情大綱

在不久的將來，一個名為「巴克勞」的村子裡，村民正忙著哀悼女村長的辭世，於此同時怪事接二連三發生，手機失去訊號、棺材滲水、幾乎與世隔絕的村子突然來了訪客，而大家也發現，「巴克勞」在地圖上悄悄被消失了……

▲▼殺戮荒村。（圖／imdb）

▲偏僻鄉村老百姓情感反而特別緊密。

▲▼殺戮荒村。（圖／imdb）

▲莫名其妙來了一幫持無差別持槍殺人組織。

▲▼殺戮荒村。（圖／imdb）

▲帶領者不僅殺死村民，還滅口所有殺手。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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