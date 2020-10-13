瘋電影／法蒂瑪的奇蹟　聖母瑪利亞降臨透露三訊息

文／賴賴

瘋言瘋語：

女主角非常漂亮，真實故事特別吸引人，電影平順，不是商業電影，就是樸實的描述法蒂瑪聖母的事跡，這是天主教聖母顯靈的故事，透過電影讓非天主教徒能夠涉獵，雖然是宗教故事，卻很好看也有教育內涵，宗教之於人心有其重要性，畢竟人類是如此渺小和無助。

法蒂瑪是位於葡萄牙里斯本東北方的一個山中小鎮，如今已成為全世界天主教徒朝聖祈禱的聖地，就是看到聖母瑪利亞的三個小童，傳達訊息後衍伸的故事，村民相信而轟動，使得政府關閉教堂，無神論市長變成片中反派腳色，最後聖母依約再度顯靈在郊區，除了三名小童，也不是每個小孩都聽得見聖母所說的話，故事流暢好看。

聖母傳遞的訊息是人類必須要有信仰，必須相信和懺悔，而且確實有地獄的存在。

片 名：法蒂瑪的奇蹟

英文片名：Fatima

類 型：劇情

上映日期：2020-09-25

片 長：01時53分

導 演：馬克彭特克沃(Marco Pontecorvo)

演 員：哈維凱托(Harvey Keitel) 、 索尼婭布拉加(Sônia Braga) 、 喬昆迪艾曼達(Joaquim De Almeida) 、 史蒂芬妮吉爾(Stephanie Gil)

國 家：葡萄牙

語 言：葡萄牙語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱



《法蒂瑪的奇蹟》講述了一個十歲的牧羊少女和她的表弟妹在葡萄牙法蒂瑪見證「聖母瑪利亞異象」的故事，聖母的顯靈鼓舞了信眾，而隨著他們的預言傳開，成千上萬的宗教朝聖者蜂擁而至，然而，這卻激怒了教會和世俗政府的官員……

▲聖母顯靈卻只有三位小童看得見祂。

▲政府希望女孩承認說謊看見聖母，但是女孩不願意說謊，她清楚聽見聖母告訴她並牢記的事情。

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